Трюдо закликав лідерів G20 покарати Росію

Трюдо засудив жорстоке та невиправдане вторгнення Росії до України

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час віртуальної зустрічі лідерів «Великої двадцятки» закликав притягнути Росію до відповідальності за вторгнення до України. Про це за підсумками зустрічі заявили у офісі глави канадського уряду.

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«Прем’єр-міністр Трюдо засудив жорстоке та невиправдане вторгнення Росії до України, закликав притягнути Росію до відповідальності та наголосив на тому, що найбільш уразливі люди по всьому світу найсильніше страждають від глобальних наслідків війни», – розповіли в уряді Канади.

Трюдо також привернув увагу до «дотримання верховенства права й заохотив держави-члени засудити безвідповідальні дії Росії».

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Нагадаємо, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді організував віртуальну зустріч лідерів країн G20 за участі президента РФ Володимира Путіна. Однак глав США та Китаю Джо Байдена і Сі Цзіньпіна на ній не було.

Путін під час виступу на саміті «Великої двадцятки» заявив, що Кремль не відмовлявся від мирних переговорів із Україною.

Раніше на саміті G20 президент України Володимир Зеленський оголосив умови для припинення війни.