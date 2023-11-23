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Умєров оголосив результати «Рамштайну»: що отримає Україна

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Умєров оголосив результати «Рамштайну»: що отримає Україна
Рустем Умєров і Валерій Залужний взяли участь у засіданні «Рамштайну»
фото: Міноборони України

Умєров запросив міністрів оборони країн-партнерів приїздити з офіційними візитами до України

Міністр оборони України Рустем Умєров розповів про основні результати 17-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України у рамках формату «Рамштайн». Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Кожен наданий Україні боєприпас – це можливість знищити опорний пункт ворога», – зазначив Умєров.

Оголошені пакети допомоги від партнерів:

  • Сформовано нову коаліцію наземних засобів протиповітряної оборони. До неї долучилися 20 країни (Ground-Based Air Defence), лідери – Німеччина та Франція;
  • За підсумками візиту міністра оборони Німеччини, вже оголосили про допомогу на $1,4 млрд – сюди входять системи IRIS-T з керованими ракетами, 8 тисяч нових протитанкових мін, один комплект системи Patriot, додаткові 155-міліметрові артилерійські боєприпаси – усе маємо отримати до середини грудня;
  • Нідерланди підготували 2 млрд євро на військову допомогу Україні;
  • Лідер ІТ-коаліції – Естонія надає фінансування на суму пів мільйона доларів на діяльність ІТ-коаліції на додаток до зобов’язань Люксембургу у розмірі 10 млн євро;
  • Велика Британія та Норвегія в рамках Морської коаліції шукатимуть способи посилити безпеку у Чорному морі.

Міністр оборони України висловив вдячність за постійну підтримку України з боку міжнародних партнерів.

Умєров також окремо запросив міністрів оборони країн-партнерів приїздити з офіційними візитами до України, аби мати змогу на власні очі переконатися, що надана ними допомога використовується ефективно.

«Перемога України стане чітким сигналом для диктатур. Це сигнал про те, що злочин агресії буде покараним», – сказав Умєров.

Як повідомлялося, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вперше взяв участь у засіданні контактної групи з питань оборони України у рамках формату «Рамштайн».

22 листопада під час засідання «Рамштайн» була створена коаліція розвитку ППО. Лідерами в її організації є Німеччина та Франція. 

Теги: війна Україна Рустем Умєров

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