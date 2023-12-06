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В іноземних ЗМІ можуть з'явитися матеріали з дискредитацією керівництва України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В іноземних ЗМІ можуть з'явитися матеріали з дискредитацією керівництва України
Матеріали готують журналісти, які мають досвід роботи в країні-агресорі РФ
фото ілюстративне

РФ намагається розколоти українське суспільство

Центр протидії дезінформації попереджає, що в іноземних ЗМІ готується дезінформаційна кампанія проти вищого керівництва України. Про це відомство повідомляє у Telegram.

Зазначається, що планується серія публікацій з дезінформацією проти військово-політичного керівництва України, яка вийде на англомовних ресурсах. Їх готують іноземні журналісти, які мають досвід роботи в країні-агресорі РФ, зокрема в часи початку влади диктатора Володимира Путіна.

«Метою таких дій є розкол в українському суспільстві», – зазначили у Центрі.

Центр протидії дезінформації застеріг ЗМІ від поширення фейків щодо мобілізації студентів.

До слова, триває 651-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири по пунктах управління та три по зенітно-ракетних комплексах противника. Також Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено російський бомбардувальник Су-24М.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по шістьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, складу боєприпасів, двох станціях РЕБ та 11 артилерійських засобах противника.

Теги: війна росія Україна Володимир Зеленський фейк

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