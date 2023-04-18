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Електростанції не зможуть виробляти електроенергію без підвищення тарифу для населення – член НКРЕКП

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Електростанції не зможуть виробляти електроенергію без підвищення тарифу для населення – член НКРЕКП
Зараз вартість електроенергії для промислових споживачів та бізнесу складає 6 гривень за кВт.год
фото з відкритих джерел

У НКРЕКП додали, що рішення про перегляд тарифу для населення буде озвучене наприкінці квітня або в травні

Перегляд тарифу на електроенергію для населення дозволить забезпечити енергетичні компанії необхідними для виробництва електрики коштами в умовах руйнувань інфраструктури.

Про це повідомила членкиня Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Ольга Бабій.

За її словами, зараз вартість електроенергії для промислових споживачів та бізнесу складає 6 гривень за кВт.год. Проте вона запевнила, що тариф для населення не буде таким великим. 

«Ключовий чинник, заради чого відбуваються ці процеси – це наявність грошей для того, щоб електроенергія могла вироблятися. Вона не виробляється з повітря. Це паливо, це заробітна плата людей», – наголосила Бабій.

У НКРЕКП додали, що рішення про перегляд тарифу для населення буде озвучене наприкінці квітня або в травні.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що близько 50% енергетичної інфраструктури постраждали від обстрілів.

Також прем’єр міністр України Денис Шмигаль заявляв, що через постійні ракетні обстріли рф пошкоджені майже два десятки енергоблоків українських теплоелектростанцій. За його словами Україна тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС та 33% блочних ТЕЦ.

Теги: тарифи населення Україна електроенергія міністр НКРЕКП

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