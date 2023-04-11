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Намагалися висадити десант: генерал Павлюк розповів, як окупанти планували захопити Київ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Намагалися висадити десант: генерал Павлюк розповів, як окупанти планували захопити Київ
Аеропорт Гостомеля після відходу окупантів
фото скріншот відео

Поки тривав бій за аеродром, головні десантні сили росіян з бронетехнікою намагалися приземлитися на транспортних літаках Іл-76

Російські загарбники на початку повномасштабного вторгнення розраховували взяти під контроль аеродром у Гостомелі, націлилися й на захоплення об'єкта й у Василькові. Але усі їхні спроби виявилися провальними. Про це розповів перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю «РБК-Україна».  

«Окупанти за звичним для себе принципом планували щонайшвидше висадити ССО і повітряні десанти на підступах до Києва – на аеродромах Гостомель і Васильків. Противник хотів ракетними та авіаційними ударами знищити нашу систему ППО, пункти управління військових частин ЗСУ, НГ та об'єкти критичної інфраструктури… Підрозділи 45 бригади спеціального призначення ПДВ Росії 24 лютого 2022 року справді здійснили захоплення аеродрому Гостомель силами до загону спецпризначення – це приблизно 300 осіб» – розповів Павлюк.

Однак, за його словами, підрозділам Сил оборони спільно з підрозділами спеціального призначення та тактичною групою Нацгвардії після запеклих боїв на 21:00 вдалося відновити контроль над об'єктом і витіснити звідти противника. «Поки тривав бій за аеродром, головні десантні сили росіян з бронетехнікою намагалися приземлитися на транспортних літаках Іл-76», – пригадав генерал.

Він зазначив, що один з них наші Сили оборони збили та не дали можливості іншим літакам здійснити посадку. «Але 25 лютого противник силами до 20 вертольотів і близько 250 військовослужбовців завдав удару по аеродрому та в результаті бойових дій повернув його під свій контроль. Ворог наростив угруповання ПДВ з метою подальшого їх застосування в якості тактичних десантів в Києві для захоплення урядового кварталу», – розповів Павлюк.

При цьому противник силами двох Іл-76 та гелікоптерами 25 лютого здійснив перекидання десанту вже до 1000 осіб на аеродром Гостомель. «Після приземлення особовий склад противника гелікоптерами переміщався в район Бучанського парку, Бородянки, Королівки, Пирогово, Охотовки, Софіївської Борщагівки та Леонівки...Висадка також планувалась у Василькові, але спроба захоплення не вдалася. Після бою 25 лютого підрозділи ЗСУ у районі Василькова знищили літак Іл-76МД з десантом, а також два вертольоти та десант, який здійснив висадку», – додав генерал-лейтенант.

Нагадаємо, триває 412-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Незважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, противник не відмовляється від ведення загарбницької війни. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито 52 атаки противника на зазначених напрямках.

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Теги: війна окупанти літак Україна Васильків ворог десант Гостомель аеродром 24 лютого

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