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Влада має обмежити експорт металобрухту, поки це загрожує економічній безпеці – ICC Ukraine

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Влада має обмежити експорт металобрухту, поки це загрожує економічній безпеці – ICC Ukraine
Дефіцит брухту становить загрозу для економічної безпеки
фото з відкритих джерел

Понад 40 країн у світі різними важелями обмежують експорт цієї сировини, а в деяких державах взагалі введена заборона на вивіз

В Україні склалася вкрай негативна ситуація з наявністю металобрухту, і це починає загрожувати національній економічній безпеці. Найкращим виходом у такій ситуації є обмеження, або й повна заборона на експорт цієї сировини, доки не вдасться сформувати запас, необхідний для функціонування металургійної галузі. Таке переконання висловив президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов.

«Питання з дефіцитом металобрухту стояло болюче завжди. Україна, як і інші країни, які перебували в схожих ситуаціях завжди намагалася обмежити його експорт з метою задовольнити власні потреби. Зрозуміло, що використовуючи цю сировину на своїх потужностях ми забезпечуємо не тільки виробництво. Адже це використання ресурсу, який кумулятивно приносить значно більший економічний ефект, чим його простий продаж», – підкреслив Щелкунов.

Він зауважив: через окупацію частини країни обсяги збору металобрухту значно скоротилися, а експортери, своєю чергою, почали масово експортувати металобрухт в Європу під 5 відсотків мита. Через це підприємства, перш за все електрометалургії, вимушені були заявити про власну зупинку.

«Навіть в угоді про Зону вільної торгівлі з ЄС ми маємо чітко визначені правила, коли держава може обмежувати експорт. І перш за все – коли це шкодить національним інтересам. Металургія – це стратегічна галузь, яка напряму зав'язана на обороноздатності країни, більший форс-мажор уявити важко. ICC та її український комітет завжди виступали за принципи вільної торгівлі без перешкод та обмежень. Але не в шкоду власним економічним інтересам», – підкреслив Щелкунов.

Він переконаний: слід постійно моніторити та визначати баланс по металобрухту, і як тільки ситуація виходить з під контролю – вживати заходів, включно з обмеженням або й повною заборону експорту.

«Україна в заходах по обмеженню експорту металобрухту не є одинока. Понад 40 країн у світі різними важелями обмежують експорт цієї сировини, а в деяких державах взагалі введена заборона на вивіз. Україна теж має піти чітким шляхом. Забезпечити власні потреби, і коли баланси показують, що є надлишки – спокійно їх експортувати. Але наголошую: тільки у тому разі, коли потреби української металургії будуть забезпечені», – резюмував Щелкунов. Нагадаємо, раніше ДБР оголосило про початок розслідування сірих схем з брухтом на українській митниці: за цією схемою учасники вивозили в ЄС брухт під 5 євро мита замість 180 євро, а потім перенаправляючи його в інші країни. Через це країна втратила щонайменше 350 млн грн тільки на експортному миті.

Також стало відомо, що електросталеплавильний комплекс «Інтерпайп Сталь» вимушено зупинив роботу через дефіцит металобрухту, експорт якого за січень-лютий-2023 був збільшений у 3,5 рази.

 

Теги: експорт металургія Україна

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