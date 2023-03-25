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У Росії скасували концерт зрадниці Ані Лорак

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Росії скасували концерт зрадниці Ані Лорак
Із 20 жовтня 2022 року Ані Лорак перебуває під санкціями РНБО України.
фото з відкритих джерел

Поки країна-агресор продовжує вбивати українців, артистка хоче співати і виступати перед росіянами

Співачка Ані Лорак, яка зрадила Україну і наполегливо мовчить про повномасштабну війну, вирішила дати концерти в РФ. Поки країна-агресор продовжує вбивати українців, артистка хоче співати і виступати перед росіянами.

Так, на сайті Лорак з'явився концертний графік. Співачка планувала виступати у Воронежі, Ростові та Краснодарі. Однак влада останнього вирішила концерт, запланований на 27 квітня, скасувати. Про те, що шоу не відбудеться, заявив мер Краснодара Євген Наумов. Мовляв, зароблені рублі артистка може скерувати на допомогу українській армії.

У Росії скасували концерт зрадниці Ані Лорак фото 1

«Ми – жителі проти того, щоб у нашому місті влаштовували шоу люди, які освідчуються в коханні українській владі, що воює проти нас. Жоден підприємець, актор, співак чи співачка, які мають таку позицію щодо спеціальної воєнної операції, не будуть тут заробляти. Ми не можемо гарантувати, що зрештою ці гроші не підуть на підтримку тих, хто воює проти наших хлопців, постачає їм снаряди та боєприпаси», – заявив Наумов.

Прикметно, що з 20 жовтня 2022 року Ані Лорак перебуває під санкціями РНБО України.

Тим часом міністр Ткаченко розповів, коли Ані Лорак та Таїсію Повалій позбавлять звань.

Теги: міністр гроші боєприпаси актор співачка влада концерт співак рублі Ані Лорак

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