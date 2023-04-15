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Ще одна держава приєдналася до коаліції зі створення спецтрибуналу для Росії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ще одна держава приєдналася до коаліції зі створення спецтрибуналу для Росії
Коста-Рика працюватиме над створенням спецтрибуналу для РФ
фото: Pixabay

Коаліція зі створення Спеціального трибуналу налічує вже 34 країни

Коста-Рика приєдналася до групи держав, які працюють над створенням Спеціального трибуналу щодо злочинів агресії РФ проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за результатами розмови зі своїм костариканським колегою Арнольдо Тіноко.

За його словами, коаліція зі створення Спеціального трибуналу наразі налічує 34 країни.

Крім того, Кулеба розповів, що обговорив з Арнольдо Тіноко шляхи подальшого розвитку співробітництва між Україною та Коста-Рикою.

Нагадаємо, що Латвія стане адвокатом України під час створення спецтрибуналу щодо РФ.

Як повідомлялося, Україна, країни Балтії, Польща, Румунія і Словенія підписали ініціативну угоду про створення спеццентру для збирання доказів та розслідування основних міжнародних злочинів, скоєних РФ проти України. Це є першим кроком до створення спеціального трибуналу, який притягне до кримінальної відповідальності керівництво Росії за скоєння злочину агресії проти України.

Крім того, Офіс президента назвав три варіанти функціонування спецтрибуналу над росіянами.

До слова, Німеччина зібрала докази військових злочинів РФ в Україні «в тризначному діапазоні». Німецькі фахівці проводили власне розслідування шляхом опитування українських біженців та оцінки загальнодоступної інформації.

Теги: Україна росія злочини проти людяності трибунал

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