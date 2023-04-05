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Литва хоче відсудити у Білорусі мільйони євро: озвучено причину

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Литва хоче відсудити у Білорусі мільйони євро: озвучено причину
Литва захотіла відсудити у Білорусії гроші через ситуацію з мігрантами
фото з відкритих джерел

Литва захотіла відсудити у Білорусі 120 млн євро через МС ООН через ситуацію з мігрантами

Литва має намір відсудити у Білорусі 120 мільйонів євро через Міжнародний суд  ООН як компенсацію через ситуацію з масовим перекиданням мігрантів. Про це повідомила журналістам міністр юстиції Литви Евеліна Добровольська. 

З початку 2021 року на кордон Білорусії з Латвією, Литвою та Польщею почали стікатися мігранти з країн Близького Сходу. У листопаді міграційна криза загострилася, натовп мігрантів намагався прорвати кордон штурмом. Литовська влада вважала те, що відбувається гібридною атакою з боку Мінська.

Нагадаємо, сейм Литви ухвалив закон, що тимчасово обмежує можливості громадян Росії та Білорусі отримувати литовські візи, подавати заяву на отримання посвідки на проживання (ВНЖ), купувати нерухомість, а також ввозити та вивозити українські гривні. 

Головний радник президента з питань національної безпеки Кястутіс Будріс раніше заявляв, що президент Литви Гітанас Науседа може накласти вето на цей закон.

Якщо цього не станеться, закон діятиме з 3 травня 2023 року до 2 травня 2024 року. Мається на увазі, що в цей період буде призупинено прийом заяв на отримання візи від громадян Росії та Білорусії, крім випадків, коли заява подаватиметься за посередництва МЗС Литви.

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Теги: радник нерухомість мігранти закон криза 2 травня Литва президент кордон влада міністр

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