Energy Club спростував маніпуляції щодо фінансового стану постачальників електрики для населення

Борг «Гарантованого покупця» перед постачальниками на сьогодні становить понад 32 млрд грн

Кошти, які постачальники універсальних послуг отримували як компенсацію за покладання спеціальних обов’язків із доступності населення до електроенергії (ПСО), складали лише 20% від загального обсягу зобов'язань з початку введення військового стану у 2022 році. Про це заявив віцепрезидент Energy Club Артем Мартинюк.

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«Кошти, які компанії ПУП (постачальники універсальних послуг – ред.) отримували як компенсацію за ПСО, складали лише 20% від загального обсягу зобов'язань з початку введення військового стану у 2022 році. Решта коштів, які в рамках розрахунків з ПСО мали йти на погашення зобов'язань перед іншими кредиторами (НЕК «Укренерго», ОСР), регуляторно перенаправлялися на користь ДП «НАЕК «Енергоатом», – сказав він, відповідаючи на маніпулятивні звинувачення ЗМІ у збільшенні прибутків постачальників.

Мартинюк наголосив, що загалом борг «Гарантованого покупця» перед постачальниками на сьогодні становить понад 32 млрд грн, а заборгованість населення за електроенергію станом на 1 березня складала 12,8 млрд грн. Він додав, що усі учасники енергетичної системи недоотримують значні кошти, які мали би піти на відновлення пошкодженої інфраструктури перед наступним опалювальним сезоном.

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«Проблему необхідно вирішувати не маніпуляціями, для відволікання уваги, а реальними діями. І рішення необхідно приймати вже сьогодні, оскільки у ПУП не залишилося ресурсів для забезпечення потреб в електричній енергії населення», – підсумував Мартинюк.

Нагадаємо, голова Нацкомісії з регулювання енергетики Костянтин Ущаповський заявляв, що діючий тариф на електроенергію для населення покриває близько 25% витрат на її виробництво, транспортування та сплату податків.