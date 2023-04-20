Банкова пояснила, як Україна зриває стратегічний план Кремля

Михайло Подоляк: «ЗСУ знищують найбільш професійні підрозділи ворога»

Оборона міста Бахмута Донецької області має стратегічне значення для України, адже це зриває плани Кремля щодо виходу до кордонів Луганської та Донецької областей. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Про головне. Оборона Бахмута має стратегічне значення. Україна вже понад 9 місяців стримує наступальний потенціал Росії. ЗСУ знищують найбільш професійні підрозділи ворога та зривають ключовий план Кремля – вихід до кордонів Луганської та Донецької областей. Все інше – згодом», – написав радник голови Офісу президента.

Триває 421-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав три ракетні та 57 авіаційних ударів, зокрема, застосував 26 БпЛА типу «Шахед-136». 21 із них знищено нашими захисниками. Також російські агресори здійснили 69 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.