Чиновник «ДНР» порадів через скорочення населення Донецька
У місті і досі є водопостачання, бо число жителів суттєво скоротилося, заявив експерт
На каналі «ДНР» «Оплот» пораділи різкому скороченню населення Донецька. У місті перебої з водою. Експерт у студії заявив, що вони найближчими роками не припиняться. І від повного колапсу ситуацію рятує лише зменшення чисельності містян. Відповідне відео поширюється у соцмережах.
«Благо, кількість населення зараз скоротилася кратно», – заявив колаборант.
Раніше представник окупаційної адміністрації Донецька – заступник голови Кіровського району міста Віктор Антонік грубо вилаявся у відповідь на прохання жителів району допомогти з водопостачанням.
Також місто на Донеччині з Нового року залишається без води.
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