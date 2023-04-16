Чиновник «ДНР» порадів через скорочення населення Донецька

У місті і досі є водопостачання, бо число жителів суттєво скоротилося, заявив експерт

На каналі «ДНР» «Оплот» пораділи різкому скороченню населення Донецька. У місті перебої з водою. Експерт у студії заявив, що вони найближчими роками не припиняться. І від повного колапсу ситуацію рятує лише зменшення чисельності містян. Відповідне відео поширюється у соцмережах.

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«Благо, кількість населення зараз скоротилася кратно», – заявив колаборант.

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Раніше представник окупаційної адміністрації Донецька – заступник голови Кіровського району міста Віктор Антонік грубо вилаявся у відповідь на прохання жителів району допомогти з водопостачанням.

Також місто на Донеччині з Нового року залишається без води.