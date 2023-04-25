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У Маріуполі окупанти затримали трьох підлітків, які відлупцювали сепаратиста (фото, відео)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
У Маріуполі окупанти затримали трьох підлітків, які відлупцювали сепаратиста (фото, відео)
У тимчасово окупованому Маріуполі затримали трьох підлітків, які нібито напали на місцевого жителя за його проросійські погляди
фото з відкритих джерел

В одного з хлопців удома також нібито знайшли прапор підрозділу гірської піхоти України

У тимчасово окупованому Маріуполі затримали трьох підлітків, які нібито напали на місцевого жителя за його проросійські погляди. В одного з хлопців удома також нібито знайшли прапор підрозділу гірської піхоти України.

Про це повідомили у так званому «Міністерстві внутрішніх справ ДНР».

Напередодні російські пропагандистські Telegram-канали опублікували відео сварки між молодиками та чоловіком, схоже, у стані алкогольного сп’яніння. 

Як зрозуміло з фрагмента відео, хлопці переконували чоловіка в тому, що Україна визволить Маріуполь, а той намагався виправдати окупантів. Після чого один з хлопців не витримав і кілька разів вдарив чоловіка.

Спершу радник міського голови Петро Андрющенко піддав сумніву, що відео записано цього року. Та згодом, посилаючись на Telegram-канал «Маріуполь. Спротив», підтвердив, що відео зняте нещодавно в селищі Гугліне на півночі Маріуполя.

За інформацією «Маріуполь. Спротив», хлопців затримали за іншу бійку, але вже в слідчому ізоляторі окупанти знайшли це відео.

За версією окупантів, троє жителі Маріуполя 2006-2007 років «спровокували конфліктну ситуацію із перехожим на ґрунті політичної ненависті». У «МВС ДНР» заявили, що «підлітки ставили під сумнів територіальну цілісність російської федерації». Після суперечки один з них, нібито підбурюваний товаришами, «побив літнього чоловіка», стверджують окупанти.

Хлопців звинувачують у хуліганстві на ґрунті політичної ненависті.

Також окупанти розповіли, що під час перевірки виявили фото, на якому двоє затриманих позують з прапором 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону, що дислокується в Івано-Франківській області. Прапор нібито пізніше вилучили за місцем проживання одного з неповнолітніх.

Нагадаємо, окрім цього, у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області Російська Федерація впроваджує політику заміщення українського населення вихідцями з Далекого Сходу та Кавказу.

Теги: спротив відео населення Україна окупанти війна Маріуполь

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