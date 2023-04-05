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Кличко запропонував Лісабону розірвати побратимські відносини з Москвою

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кличко запропонував Лісабону розірвати побратимські відносини з Москвою
Під час зустрічі мер Києва отримав символічний ключ від Лісабона
фото: Віталій Кличко/Facebook

Мер Києва запросив португальців взяти участь у майбутньому відновленні столиці та України

Очільник Києва Віталій Кличко під час робочої поїздки в Лісабон зустрівся з мером міста Карлушем Моедашем, а також з дипломатами та політиками Португалії. На зустрічі йшлося про повоєнне відновлення Києва та підтримку країнами ЄС. Про це Віталій Кличко повідомив у Facebook.

Також очільник столиці запропонував Лісабону остаточно розірвати побратимські відносини з Москвою. «Зустрівся з мером Лісабона Карлушем Моедашем. Під час спілкування наголосив на тому, що сьогодні дуже важлива єдина позиція країн ЄС та цивілізованого світу щодо посилення підтримки та допомоги Україні. Підкреслив це і у виступі в мерії Лісабона перед представниками дипломатичного корпусу, депутатами міської ради португальської столиці та представниками української громади в Португалії», – написав Кличко.

Кличко запропонував Лісабону розірвати побратимські відносини з Москвою фото 1

Мер Києва запропонував португальській столиці остаточно розірвати побратимські відносини з Москвою. «Закликав владу Лісабона, яка призупинила побратимські відносини з Москвою, взагалі їх розірвати. Поки Росія намагається знищити Україну, чинить геноцид мирного населення та стирає з землі українські міста і села», – заявив Кличко.

Він також запросив португальців взяти участь у майбутньому відновленні Києва та України. «Передав список проектів, які необхідно буде і пропонуємо втілити в Києві. Карлуш Моедаш пообіцяв, що міська влада Лісабона докладно розгляне проекти й у вересні він, на моє запрошення, приїде до Києва. Вже з пропозиціями щодо можливостей підтримки конкретних проектів», – підкреслив Кличко.

Кличко запропонував Лісабону розірвати побратимські відносини з Москвою фото 2

Під час зустрічі Віталій Кличко отримав символічний ключ від Лісабона.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся з мером Гамбурга Петером Ченчером. Обговорювалися питання подальшої допомоги Києву. Зокрема, у забезпеченні Києва автономними системами зв’язку для екстрених випадків та новітнім обладнанням для системи оповіщення.

Теги: росія Віталій Кличко геноцид Facebook влада населення Португалія Київ

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