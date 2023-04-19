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«Укренерго» направить частину експортних доходів на виплати «зеленій» енергетиці – депутат

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Укренерго» направить частину експортних доходів на виплати «зеленій» енергетиці – депутат
Юрій Камельчук
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, 12 квітня Україна відновила експорт електроенергії

Державна компанія «Укренерго» може знову отримати механізм, який дозволить компанії зменшити заборгованість перед держпідприємством «Гарантований покупець», щоб зменшити борги за «зелену» електроенергію, та зменшити борги на балансуючому ринку.

Про це в коментарі для ExPro повідомив Юрій Камельчук, народний депутат, член Комітету ВР з питань енергетики та ЖКП.

За його словами, йдеться про норму, за якою оператор системи передачі НЕК «Укренерго» може розподіляти отримані доходи від перетину на виплату заборгованості перед «Гарантованим покупцем» та на балансуючому ринку.

«Цю норму планується встановлювати знову, наразі це узгоджується на рівні підзаконних актів. Проте, якщо оцінити загалом, то можливі надходження від перетину, на жаль, невеликі. Водночас, майбутні перетини можуть ці суми збільшити», – вказав Камельчук.

Нагадаємо, 12 квітня Україна відновила експорт електроенергії. Дозволена європейською мережею операторів системи передачі ENTSO-E потужність для експорту становить 400 МВт. Заборгованість «Укренерго» перед ДП «Гарантований покупець» складає 15,3 млрд грн. При цьому рівень недоплати Гарпоку підприємствам зеленої енергетики України за 2022 рік складає 50%, з початку 2023 року – більше 35%.

Теги: інвестиції депутат експорт Укренерго

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