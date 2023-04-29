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ЗСУ нищать ворога біля Мар’їнки, окупанти відмовляються іти у бій – Генштаб

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ нищать ворога біля Мар’їнки, окупанти відмовляються іти у бій – Генштаб
У районі Мар’їнки, в підрозділах російських військ почастішали випадки відмови від участі у бойових діях
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Командування змушує росіян до ведення штурмових дій без підтримки важкої техніки та артилерії

Триває чотириста тридцята доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав 1 ракетного, 29 авіаційних ударів та здійснив близько 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 29 квітня.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою.

Ситуація на оперативних напрямках

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбито понад 40 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку, наші воїни мужньо тримають оборону.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби завдав авіаційних ударів по населених пунктах Галаганівка і Леонівка; здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Заріччя Чернігівської області; Українське, Середина-Буда Сумської області, а також Червона Зоря, Гоптівка, Красне, Тернова, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Нестерне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Строївка, Кам’янка, Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Невське Луганської області та Новосадове, Торське, Білогорівка, Верхньокам’янське і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Предтечине. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Костянтинівка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Диліївка, Північне, Торецьк, Шуми, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Карлівка, Водяне та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники відбили численні атаки противника в районі населених пунктів Мар’їнка та Новомихайлівка. Ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом поточної доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Шахтарське та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. В той же час, протягом доби здійснив обстріли понад 20 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Времівка, Новосілка, Новопіль, Зелене Поле Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області; Гаврилівка, Зміївка, Берислав, Козацьке, Іванівка, Зимівник, Білозерка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Окупанти зазнають значних втрат у районі Мар’їнки

У районі Мар’їнки, в підрозділах російських окупаційних військ почастішали випадки колективної відмови від участі у бойових діях. Встановлено, що основними чинниками, які на це впливають є великі втрати в живій силі, несвоєчасне забезпечення окупантів боєприпасами, відсутність у достатній кількості засобів індивідуального захисту та примус військовослужбовців ЗС РФ до ведення штурмових дій без підтримки важкої техніки та артилерії.

Російські окупанти посилили контррозвідувальний та поліцейський режим на тимчасово окупованій території Керченського півострова АР Крим. Так, з 26 квітня, окупанти збільшили кількість патрулів, на дорогах місцевого значення підсилили пости поліції співробітниками ФСБ РФ, які здійснюють вибіркові перевірки цивільного населення, зокрема перевіряють мобільні телефони та наявність російського паспорта.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони за добу завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу окупантів. Також наші захисники збили два ворожих БпЛА типу «Shahed-136/131», один розвідувальний БпЛА типу «Орлан-10» та ще один БпЛА невстановленого типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили противника, два склади пально-мастильних матеріалів, два засоби протиповітряної оборони, один артилерійський підрозділ та ще одну важливу ціль противника.

Раніше Володимир Зеленський в інтерв’ю скандинавському виданню Yle сказав, що Україна планує контрнаступ і вірить, що їй вдасться відбити сили Росії, а також повернути Крим під свій контроль.

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Теги: Вугледар окупанти Генштаб Торецьк Авдіївка Херсон інфраструктура місто населення втрати ворог Бахмут Лиман Костянтинівка

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