«Енергоатом» виступає за повне скасування прайс-кепів на ринку електроенергії

«Ми з самого початку за те, щоб взагалі відмінити взагалі ці прайс-кепи і перейти на повністю ринкову модель», – Петро Котін

Державна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» вважає, що цінові обмеження на ринку електроенергії (прайс-кепи – ред.) необхідно повністю скасувати. Про це заявив президент «Енергоатома» Петро Котін в ході засідання Комітету Верховної Ради з енергетики та житлово-комунальних послуг.

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«Ми з самого початку за те, щоб взагалі відмінити взагалі ці прайс-кепи і перейти на повністю ринкову модель», – сказав він.

Котін додав, що нещодавнє підвищення граничних цін допоможе покращити фінансовий стан «Енергоатома».

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Водночас очільник «Енергоатома» підкреслив, що не треба очікувати, що через це якось значно покращиться фінансова ситуація в компанії.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 7 листопада затвердив рішення РНБО щодо заходів із підвищення стійкості енергосистеми та її роботи в зимовий період, де найпріоритетнішими до вирішення Кабміном у місячний термін поставлено питання заборгованостей.