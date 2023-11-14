«Енергоатом» виступає за повне скасування прайс-кепів на ринку електроенергії
«Ми з самого початку за те, щоб взагалі відмінити взагалі ці прайс-кепи і перейти на повністю ринкову модель», – Петро Котін
Державна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» вважає, що цінові обмеження на ринку електроенергії (прайс-кепи – ред.) необхідно повністю скасувати. Про це заявив президент «Енергоатома» Петро Котін в ході засідання Комітету Верховної Ради з енергетики та житлово-комунальних послуг.
«Ми з самого початку за те, щоб взагалі відмінити взагалі ці прайс-кепи і перейти на повністю ринкову модель», – сказав він.
Котін додав, що нещодавнє підвищення граничних цін допоможе покращити фінансовий стан «Енергоатома».
Водночас очільник «Енергоатома» підкреслив, що не треба очікувати, що через це якось значно покращиться фінансова ситуація в компанії.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 7 листопада затвердив рішення РНБО щодо заходів із підвищення стійкості енергосистеми та її роботи в зимовий період, де найпріоритетнішими до вирішення Кабміном у місячний термін поставлено питання заборгованостей.
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