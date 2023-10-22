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В Українському інституті майбутнього назвали причину багатомільярдних боргів в енергетиці

Христина Жиренко
glavcom.ua
В Українському інституті майбутнього назвали причину багатомільярдних боргів в енергетиці

Експерт: Правила регулювання в енергетиці призвели до багатомільярдних боргів в галузі

В енергетичному секторі сформувалися багатомільярдні борги і вони загалом стосуються державних стратегічно важливих компаній. Про це заявив аналітик Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп. 

«На ринку електричної енергії сформовані борги в багато десятків мільярдів гривень і ключові борги стосуються стратегічно важливих компаній – це «Укренерго», це «Енергоатом». Борги ці сформовані внаслідок правил регулювання», – сказав він.

Прокіп пояснив, що «Укренерго» боргує «Гарантованому покупцю» та учасникам балансуючого ринку близько 50 млрд грн. Водночас самі учасники ринку боргують «Укренерго» більше – понад 60 млрд грн. Тоді як «Енергоатом» боргує 17 млрд грн за фінансування тарифу на електроенергію для населення.

Ще аналітик навів приклад боргів перед «зеленою» генерацією, яка за останні декілька років отримує лише половину коштів за вироблену електроенергію.

«Жодного інтересу, щоб вступати в цей бізнес, вже ні у кого немає», – підкреслив Прокіп.

Раніше повідомлялося, шо «Енергоатом» за вересень зменшив заборгованість за 2022 рік на понад 4 млрд грн. Також компанія сплатила ДП «Гарантований покупець» 9,1 млрд грн, що становить 100% авансових платежів прогнозної вартості послуги ПСО за вересень 2023 року.

На думку експертів, Кабмін має докапіталізувати «Енергоатом» або ж дозволити компанії випустити облігації для того, щоб погасити існуючу заборгованість на ринку електроенергії України до початку опалювального сезону.

Теги: Кабмін бізнес Енергоатом Укренерго

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