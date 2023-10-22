В Українському інституті майбутнього назвали причину багатомільярдних боргів в енергетиці

Експерт: Правила регулювання в енергетиці призвели до багатомільярдних боргів в галузі

В енергетичному секторі сформувалися багатомільярдні борги і вони загалом стосуються державних стратегічно важливих компаній. Про це заявив аналітик Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

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«На ринку електричної енергії сформовані борги в багато десятків мільярдів гривень і ключові борги стосуються стратегічно важливих компаній – це «Укренерго», це «Енергоатом». Борги ці сформовані внаслідок правил регулювання», – сказав він.

Прокіп пояснив, що «Укренерго» боргує «Гарантованому покупцю» та учасникам балансуючого ринку близько 50 млрд грн. Водночас самі учасники ринку боргують «Укренерго» більше – понад 60 млрд грн. Тоді як «Енергоатом» боргує 17 млрд грн за фінансування тарифу на електроенергію для населення.

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Ще аналітик навів приклад боргів перед «зеленою» генерацією, яка за останні декілька років отримує лише половину коштів за вироблену електроенергію.

«Жодного інтересу, щоб вступати в цей бізнес, вже ні у кого немає», – підкреслив Прокіп.

Раніше повідомлялося, шо «Енергоатом» за вересень зменшив заборгованість за 2022 рік на понад 4 млрд грн. Також компанія сплатила ДП «Гарантований покупець» 9,1 млрд грн, що становить 100% авансових платежів прогнозної вартості послуги ПСО за вересень 2023 року.

На думку експертів, Кабмін має докапіталізувати «Енергоатом» або ж дозволити компанії випустити облігації для того, щоб погасити існуючу заборгованість на ринку електроенергії України до початку опалювального сезону.