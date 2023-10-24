Біженці замість виставки: Німеччина знайшла українцям новий варіант житла

Виставковий центр у Оффенбурзі уже був притулком для біженців у 2022 році

Німецька влада вирішила обладнати притулок для біженців у одному із виставкових залів

Німецька влада вирішила проблему із тимчасовим житлом для 400 біженців з України. Їх розмістять у виставковому центрі Оффенбурга (федеральна земля Баден-Вюртемберг, місто розташоване в 20 км на південний схід від Страсбурга – «Главком»). Про це пише Аussiedlerbote.

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Починаючи із сьогодні, 24 жовтня, і аж до кінця лютого 2024 року зал 1 виставкового центру буде надано для екстреного розміщення біженців, оголосила регіональна рада Фрайбурга.

Відповідно, там встановлені 200 двоярусних ліжок та ширма, а піклуватися про них буде організація Malteser Hilfsdienst. Крім того, буде забезпечено:

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Харчування;

Медичну допомогу;

Охорону.

«Враховуючи нинішній високий рівень міграції, регіональна рада вдячна місту Оффенбургу та Ортенау за підтримку первинного прийому. «За допомогою аварійного притулку на ярмарку в Оффенбурзі ми створюємо безпечне місце для нужденних та гостро необхідний буфер для нижчих приймальних органів на рівні міста та району», – сказав очільник району Бербель Шефер, йдеться у заяві. Ярмарок в Оффенбурзі вже був тимчасово доступний як пункт первинного прийому з жовтня 2022 року.

Згідно з інформацією видання, державний центр прийому біженців у Фрайбурзі (місто в Німеччині центр федеральної землі Брей Брайсгау – «Главком») працює на повну потужність та розрахований приблизно на 1200 місць.

До слова, німецька федеральна земля Гессен в четвертому кварталі має прийняти понад 18 тис нових біженців. Це означає, що порівняно з попереднім кварталом кількість бажаючих жити у Німеччині зросла вдвічі. Особливо важка ситуація із пошуком житла у Франкфурті-на-Майні. Про це пише німецьке видання Bild.

Загалом 4910 біженців і 3827 безпритульних наразі живуть у 67 тимчасових приміщеннях міста та 33 орендованих готелях Франкфурта-на-Майні. До кінця року місто розраховує примати не менше 86 біженців на тиждень.

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Квартири у Франкфурт-на-Майні часто не по кишені навіть німцям із середнім заробітком, тим не менше, влада міста намагається допомогти українцям та біженцям із інших країн із житлом.

Нагадаємо, муніципалітет Бад-Вісзеї у Баварії (Мюнхен, Німеччина) переобладнав колишнє казино на притулок для біженців. Про це пише німецьке видання Bild. За словами бургомістра Роберта Кюна, у колишньому казино зараз мешкає близько 100 українців.