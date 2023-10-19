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«Енергоатом» виступив за відміну цінових обмежень на енергоринку, щоб забезпечити фінансування тарифу для населення

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Енергоатом» виступив за відміну цінових обмежень на енергоринку, щоб забезпечити фінансування тарифу для населення
Важливо сформувати відповідні умови на ринку, щоб «Енергоатом» міг повністю покрити свої витрати з фінансування тарифу для населення
фото з відкритих джерел

«Енергоатом» несе велике фінансове навантаження – Віктор Качуренко

Державна компанія «Енергоатом» закликала до повного скасування цінових обмежень на ринку електроенергії (прайс-кепи – ред.).

Про це заявив заступник директора з правових питань «Енергоатом-Трейдинг» Віктор Качуренко.

Він зауважив, що через покладений на «Енергоатом» обов’язок із фінансування тарифу на електроенергію для населення в рамках діючого ПСО компанія несе велике фінансове навантаження.

Качуренко додав, що зважаючи на поточну ситуацію з цінами на електроенергію та на перспективу проходження опалювального сезону, важливо сформувати відповідні умови на ринку, щоб «Енергоатом» міг повністю покрити свої витрати з фінансування тарифу для населення.

«Компанія очікує, що НКРЕКП зможе прийняти виважене рішення щодо перегляду граничних цін на ринку електроенергії. У листі ми окремо кажемо про скасування граничних цін», – наголосив він.

Представник «Енергоатом-Трейдинг» наголосив, що це спростить виконання фінансових зобов’язань компанії, зокрема щодо фінансування тарифу для населення.

Раніше державне підприємство «Оператор ринку» звернулося до Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з проханням встановити прайс-кепи на такому ж рівні, як і в Євросоюзі.

Теги: НКРЕКП Енергоатом фінансування

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