«Енергоатом» виступив за відміну цінових обмежень на енергоринку, щоб забезпечити фінансування тарифу для населення

Важливо сформувати відповідні умови на ринку, щоб «Енергоатом» міг повністю покрити свої витрати з фінансування тарифу для населення

«Енергоатом» несе велике фінансове навантаження – Віктор Качуренко

Державна компанія «Енергоатом» закликала до повного скасування цінових обмежень на ринку електроенергії (прайс-кепи – ред.).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Про це заявив заступник директора з правових питань «Енергоатом-Трейдинг» Віктор Качуренко.

Він зауважив, що через покладений на «Енергоатом» обов’язок із фінансування тарифу на електроенергію для населення в рамках діючого ПСО компанія несе велике фінансове навантаження.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Качуренко додав, що зважаючи на поточну ситуацію з цінами на електроенергію та на перспективу проходження опалювального сезону, важливо сформувати відповідні умови на ринку, щоб «Енергоатом» міг повністю покрити свої витрати з фінансування тарифу для населення.

«Компанія очікує, що НКРЕКП зможе прийняти виважене рішення щодо перегляду граничних цін на ринку електроенергії. У листі ми окремо кажемо про скасування граничних цін», – наголосив він.

Представник «Енергоатом-Трейдинг» наголосив, що це спростить виконання фінансових зобов’язань компанії, зокрема щодо фінансування тарифу для населення.

Раніше державне підприємство «Оператор ринку» звернулося до Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з проханням встановити прайс-кепи на такому ж рівні, як і в Євросоюзі.