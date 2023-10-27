Спікер Палати представників США заявив, що допомогу Україні й Ізраїлю слід розглядати окремо

Майк Джонсон зустрівся з Джо Байденом і сказав йому «сказати, який об'єкт та кінцева мета в Україні»

Новий спікер Палати представників США, Майк Джонсон заявив, що фінансування для України та Ізраїлю повинно розглядатися окремо, а не одним пакетом, як пропонувалось раніше. Про це повідомляє Reuters.

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Джонсон відзначив, що має занепокоєння щодо виділення допомоги Україні, а на підтримку Ізраїлю доведеться шукати кошти, скорочуючи видатки в інших сферах.

Він також розповів, що зустрівся через це питання з президентом США Джо Байденом і сказав йому «сказати, який об'єкт та кінцева мета в Україні», однак, Білий дім нібито не надав йому такої інформації.

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При цьому, він заявив, що серед республіканців буцімто існує консенсус щодо того, що допомогу Україні та Ізраїлю слід розглядати окремо.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден провів розмову з новим спікером Палати представників Конгресу Майком Джонсоном. Під час розмови вони обговорили запити Білого дому на фінансування.

Сполучені Штати Америки 26 жовтня, виділили новий пакет військової допомоги Україні на $150 млн.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена в приватному порядку закликає представників обох політичних партій у Конгресі обґрунтовувати необхідність подальшого виділення допомоги Україні тим, що та нібито стане запорукою економічного зростання в самих Штатах.

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До слова, члени американського Конгресу запевнили українських парламентаріїв під час зустрічей у Вашингтоні, що в найближчі тижні буде схвалений комплексний пакет допомоги для України, який передбачає значну підтримку.