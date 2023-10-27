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Спікер Палати представників США заявив, що допомогу Україні й Ізраїлю слід розглядати окремо

Діана Гасюк
glavcom.ua
Спікер Палати представників США заявив, що допомогу Україні й Ізраїлю слід розглядати окремо
Джонсон відзначив, що має занепокоєння щодо виділення допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Майк Джонсон зустрівся з Джо Байденом і сказав йому «сказати, який об'єкт та кінцева мета в Україні»

Новий спікер Палати представників США, Майк Джонсон заявив, що фінансування для України та Ізраїлю повинно розглядатися окремо, а не одним пакетом, як пропонувалось раніше. Про це повідомляє Reuters.

Джонсон відзначив, що має занепокоєння щодо виділення допомоги Україні, а на підтримку Ізраїлю доведеться шукати кошти, скорочуючи видатки в інших сферах.

Він також розповів, що зустрівся через це питання з президентом США Джо Байденом і сказав йому «сказати, який об'єкт та кінцева мета в Україні», однак, Білий дім нібито не надав йому такої інформації.

При цьому, він заявив, що серед республіканців буцімто існує консенсус щодо того, що допомогу Україні та Ізраїлю слід розглядати окремо.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден провів розмову з новим спікером Палати представників Конгресу Майком Джонсоном. Під час розмови вони обговорили запити Білого дому на фінансування. 

Сполучені Штати Америки 26 жовтня, виділили новий пакет військової допомоги Україні на $150 млн.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена в приватному порядку закликає представників обох політичних партій у Конгресі обґрунтовувати необхідність подальшого виділення допомоги Україні тим, що та нібито стане запорукою економічного зростання в самих Штатах.

До слова, члени американського Конгресу запевнили українських парламентаріїв під час зустрічей у Вашингтоні, що в найближчі тижні буде схвалений комплексний пакет допомоги для України, який передбачає значну підтримку.

Теги: Адміністрація Президента США фінансування президент

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