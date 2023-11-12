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Спікер Палати представників США запропонував проєкт для уникнення шатдауну без допомоги Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Спікер Палати представників США запропонував проєкт для уникнення шатдауну без допомоги Україні
Джонсон пропонує законопроєкт, який передбачає двохетапне тимчасове фінансування уряду з метою уникнення його закриття

Законопроєкт не передбачає виділення допомоги Україні та Ізраїлю 

Майк Джонсон, спікер Палати представників США, пропонує законопроєкт, який передбачає двохетапне тимчасове фінансування уряду з метою уникнення його закриття. Проте у цьому проєкті не передбачено допомогу Україні та Ізраїлю. Про це повідомляє The Hill.

«Східчаста» безперервна резолюція (CR), оприлюднена Джонсоном, призведе до того, що частина фінансування буде запланована до 19 січня, а решта фінансування - до 2 лютого.

Такий підхід може ускладнити обговорення загальноурядового фінансування й стимулювати Палату представників та Сенат до дискусій стосовно 12 окремих законопроєктів, які охоплюють регулярне фінансування.

Термін 19 січня стане межею для фінансування державних програм і установ, на які поширюються регулярні рахунки про асигнування, що стосуються сільського господарства, розвитку сільської місцевості та Управління з контролю за продуктами й ліками; розвиток енергетики та води; військове будівництво; транспорт, житлове будівництво та міський розвиток. Фінансування всіх інших установ і програм закінчиться 2 лютого.

Також у законопроєкті передбачено продовження авторизації програм і повноважень до 30 вересня 2024 року згідно із законопроєктом щодо ферми. По суті, це означає однорічне продовження існуючих програм згідно із законом, який був прийнятий у 2018 році.

Важливо відзначити, що у цьому законопроєкті не передбачається виділення допомоги Україні та Ізраїлю. Джонсон підкреслив, що ці питання потребують окремого розгляду.

Раніше цього тижня член палати представників Кен Калверт (Республика Каліфорнія), голова підкомітету з асигнувань Палати представників, сказав, що він не вважає підхід ступінчастого CR реалістичним і що Сенат не прийме такий план.

Шатдаун – це стан, коли частина американського уряду припиняє роботу через те, що у США не ухвалили новий бюджет. Співробітники великої частини державних структур у цей час працюють безкоштовно або йдуть у безстрокову відпустку.

Як повідомлялося, члени Палати представників США досі не вирішили як саме уникнути шатдауну після 17 листопада, коли закінчиться дія тимчасового бюджету.

Раніше повідомлялося, що глава Державного департаменту США, Ентоні Блінкен, вірить, що урядовий шатдаун може вплинути на національну безпеку Америки та закликав Конгрес не допустити цього. 

Теги: США Ентоні Блінкен фінансування бюджет

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