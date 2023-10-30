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Міністр оборони Німеччини закликав Європу готуватися до війни

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Міністр оборони Німеччини закликав Європу готуватися до війни
Міністр оборони Німеччини змалював не надто оптимістичний сценарій для Європи
фото із відкритих джерел

Міністр оборони  Німеччини Борис Пісторіус закликав до зміни ставлення у  суспільстві до війни та можливих військових конфліктів

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що світу варто бути готовим до війни у ​​Європі, повідомляє німецький телеканал ZDF. На його думку, військовий конфлікт може виникнути через кризу на Близькому Сході, яка впливає на німецьке суспільство. У свою чергу, громадяни Німеччини мають бути готовими протистояти загрозам.

«Ми маємо знову звикнути до думки, що загроза війни може виникнути у Європі. Ми маємо бути готові до війни. Німеччина повинна вміти захищати себе, це стосується як Бундесверу, так і суспільства: Ми повинні стати придатними для війни. Водночас, Німеччина зробить усе можливе, щоб у близькосхідному конфлікті не було подальшої ескалаціїі», – заявив Пісторіус.

За словами міністра оборони, Бундесвер був занедбаний протягом тривалого часу і наразі уряд Німеччини активно модернізує армію. Він наголосив, що образ Бундесверу значно зміниться уже найближчим часом.

«Усе, що було зіпсовано за 30 років, вибачте, і занепало, неможливо надолужити за 19 місяців. Але до кінця цього десятиліття Німеччина опиниться в зовсім іншому становищі», – зазначив міністр.

Як пише ZDF, позицію Пісторіуса цілком підтримав міністр економіки Німеччини Роберт Хабек. Він  вважає, що владі країни необхідно приділити більше уваги питанням безпеки і збільшити фінансування Бундесверу, щоб прискорити його модернізацію.

«Якщо ми сприймемо цей переломний момент серйозно, Німеччина повинна зробити більше для забезпечення своєї безпеки. Для цього нам знадобляться великі гроші для Бундесверу», – підсумував Роберт Хабек. 

До слова, канцлер Німеччини Олаф Шольц раніше заявив, що загострення конфлікту на Близькому Сході можна запобігти. За його словами, для цього необхідно запобігти втручанню інших сторін. Також канцлер закликав світову спільноту звернути увагу на гуманітарну ситуацію в секторі Газа та надати допомогу громадянському населенню.

Нагадаємо, Німеччина готує зимовий пакет допомоги Україні, основним завданням якого є створення «захисного щита». До нього, серед іншого, увійдуть системи ППО Patriot, Iris-T6, Gepard тощо. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на відкритті у Берліні 6-го Німецько-українського економічного форуму. За його словами, наразі Німеччина готує зимовий пакет, основним завданням якого є створення «захисного щита» з огляду на очевидні плани РФ продовжувати бомбити енергетичну та іншу інфраструктуру, «використовувати холод як зброю проти цивільного населення».  Пакет оцінюється в 1,4 млрд євро та включає, серед іншого, системи ППО Patriot, Iris-T6, Gepard тощо.

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Теги: міністр армія конфлікт фінансування гроші війна Німеччина Олаф Шольц

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