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Байден запросив в Конгресу понад $60 млрд для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Байден запросив в Конгресу понад $60 млрд для України
Байден пообіцяв пряму бюджетну підтримку України, щоб допомогти їй підтримувати економіку під час війни
фото з відкритих джерел

Частину грошей спрямують на додаткове озброєння та обладнання, щоб допомогти Україні досягти успіху на полі бою

Президент США Джо Байден 20 жовтня запросив у Конгресу додаткового фінансування на понад $100 млрд, зокрема для допомоги Україні та Ізраїлю. Про це повідомив Білий дім.

Як зазначають Insider та Reuters, адміністрація Байдена просить схвалити виділення

  • $61,4 млрд для України;
  • $14,3 млрд для Ізраїлю;
  • $9,15 млрд на гуманітарну допомогу для цих двох країн, а також Сектору Гази;
  • $7 млрд на фінансування протидії проникненню фентанілу в США.

Так, згідно із цим запитом, частину грошей спрямують на додаткове озброєння та обладнання, щоб допомогти Україні досягти успіху на полі бою, а також поповнити запаси Міноборони США, витрачені на підтримку українців.

Також передбачене фінансування, серед іншого, на пряму бюджетну підтримку України, щоб допомогти їй продовжувати надавати життєво важливі послуги своєму народу та підтримувати свою економіку під час війни.

Як повідомлялося, Байден планує просити в Конгресу $60 млрд для допомоги Україні. Пакет фінансування ще остаточно не сформовано, проте очікується, що для допомоги Україні президент США вимагатиме виділення $60 млрд. Решта запиту включатиме приблизно $40 млрд, які планують витратити на допомогу Ізраїлю, Тайваню та на охорону кордону США й Мексики.

До слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував звернення Джо Байдена до народу США, де він пояснив підтримку України та демократії у світі.

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Теги: Джозеф Байден війна США фінансування

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