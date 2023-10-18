«Донбасенерго» закликає встановити прайс-кепи на європейському рівні
Директор «Донбасенерго» Олег Ларіонов вважаэ, що треба підвищувати прайс-кепи
Енергогенеруюча компанія «Донбасенерго» виступає за встановлення цінових обмежень на українському ринку електроенергії (прайс-кепів) на такому ж рівні, як і в Європейському Союзі.
Про це в ході публічної зустрічі Energy Club повідомив комерційний директор «Донбасенерго» Олег Ларіонов.
Він заявив, що взимку треба підіймати прайс-кепи, а навесні-початку літа вони (ціни на електроенергію – ред.) самі будуть маленькими, бо підключиться до роботи гідрогенерація та відновлювальні джерела енергії (ВДЕ).
Ларіонов зауважив, що якщо «Донбасенерго» не зможе заробити кошти на нормальне проходження цього періоду (опалювального періоду – ред.), то у компанії просто не буде коштів на проходження наступного опалювального сезону.
«Тому я вважаю, що треба підвищувати (прайс-кепи – ред.) і підвищувати на рівень європейський», – наголосив він.
Раніше державне підприємство «Оператор ринку» звернулося до Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з проханням встановити прайс-кепи на такому ж рівні, як і в Євросоюзі.
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