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«Донбасенерго» закликає встановити прайс-кепи на європейському рівні

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Донбасенерго» закликає встановити прайс-кепи на європейському рівні
Якщо «Донбасенерго» не зможе заробити кошти на нормальне проходження опалювального періоду, то у компанії просто не буде коштів на проходження наступного опалювального сезону
фото з відкритих джерел

Директор «Донбасенерго» Олег Ларіонов вважаэ, що треба підвищувати прайс-кепи

Енергогенеруюча компанія «Донбасенерго» виступає за встановлення цінових обмежень на українському ринку електроенергії (прайс-кепів) на такому ж рівні, як і в Європейському Союзі. 

Про це в ході публічної зустрічі Energy Club повідомив комерційний директор «Донбасенерго» Олег Ларіонов. 

Він заявив, що взимку треба підіймати прайс-кепи, а навесні-початку літа вони (ціни на електроенергію – ред.) самі будуть маленькими, бо підключиться до роботи гідрогенерація та відновлювальні джерела енергії (ВДЕ). 

Ларіонов зауважив, що якщо «Донбасенерго» не зможе заробити кошти на нормальне проходження цього періоду (опалювального періоду – ред.), то у компанії просто не буде коштів на проходження наступного опалювального сезону. 

«Тому я вважаю, що треба підвищувати (прайс-кепи – ред.) і підвищувати на рівень європейський», – наголосив він. 

Раніше державне підприємство «Оператор ринку» звернулося до Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з проханням встановити прайс-кепи на такому ж рівні, як і в Євросоюзі.

Теги: НКРЕКП тарифи електроенергія

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