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Стало відомо, хто став кандидатом на посаду спікера Палати представників США

Діана Гасюк
glavcom.ua
Стало відомо, хто став кандидатом на посаду спікера Палати представників США
Кандидатом на посаду спікера палати представників США від республіканської партії став Стів Скаліз
фото з відкритих джерел

На третю за ієрархією посаду у США претендує лідер республіканців у нижній палаті Конгресу Стівен Скаліз

Члени Палати представників США від Республіканської партії в середу вдень обрали нового кандидата на посаду спікера після звільнення з посади Кевіна Маккарті в межах безпрецедентної процедури. Про це пише CNN.

На третю за ієрархією посаду у США претендує лідер республіканців у нижній палаті Конгресу Стівен Скаліз, обраний від штату Луїзіана. Під час внутрішньопартійного голосування він здобув 113 голосів, в той час, як його конкурент Джим Джордан отримав 99 голосів.

Попри те, що Скаліз переміг завдяки більшій кількості голосів, аби отримати посаду спікера йому знадобиться значно більше – а саме 217 голосів на фінальному голосуванні.

Поки неясно, коли повний склад палати проведе голосування за нового спікера, але воно може відбутися вже в наступну середу, 18 жовтня.

Що відомо про Стіва Скаліза 

58-річний Стів Скаліз позиціонує себе як кандидат, що сприяє об'єднанню та підтримує надання допомоги Україні. Під час таємного голосування він переміг фаворита експрезидента США Дональда Трампа, Джима Джордана, відкритого скептика стосовно військової допомоги Києву.

Скаліз отримав ступінь бакалавра у Університеті штату Луїзіана в Батон-Руж.

Перед тим, як стати членом Конгресу, він працював у Сенаті Луїзіани в 2008 році та був представником у Палаті представників штату (1996-2008).

Нагадаємо, Палата представників США звільнила спікера Кевіна Маккарті. 216 конгресменів підтримали його відставку, проти голосували 210. Це вперше в історії США, коли спікера Палати представників звільняють достроково.

Ініціативу про відставку спікера Палати представників США запропонував республіканець Метт Гетц, після того, як Маккарті відмовився припинити фінансування уряду США через складнощі з ухваленням бюджету на 2024 рік.

До слова, звільнений з посади спікера Палати представників США Кевін Маккарті може взагалі залишити Конгрес відразу після того, як йому оберуть заміну. 

Теги: США партії фінансування звільнення

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