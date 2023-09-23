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Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Хто купує партії під час війни? Несподівані тенденції

glavcom.ua
Найбільш активні гравці на цьому ринку нині ті, хто націлився взяти владу на місцевому рівні
колаж: glavcom.ua

Під час війни раптово «воскресли» партії, які у мирний час не подавали жодних ознак життя

А ви вже купили собі партію?

Ринок політичних проєктів України переживає цікаві зміни.

Місцеві князі чекають на вибори і вже активно до них готуються.

Докази цьому «Главком» та Віталій Тараненко збирали по всій Україні: від лінії фронту до Закарпаття.

З’ясувалося, що під час війни раптово «воскресли» партії, які у мирний час не подавали жодних ознак життя. У них змінилися керівники і, головне, назви. Така суєта – звична ознака наближення виборів. Поки що це наближення відбувається в головах окремих політиків, але тренд чіткий.

І тут є одна примітна деталь. Найбільш активні гравці на цьому ринку нині ті, хто націлився взяти владу на місцевому рівні. Мета – конвертувати медійний, політичний вплив і навіть «військову» тему на представництво у місцевих радах. А вони після реформи децентралізації відчувають себе дуже впевнено. Подекуди самовпевнено. Розпухлі місцеві бюджети, фінансування відбудови вабить навіть тих політиків, які були у найвищій політичній лізі – у Верховній Раді.

Саме так партії, які раніше орієнтувались на конкретний сегмент електорату по всій країні, тепер стають фактично районними. Наприклад, «Студентська партія» перетворилась у «Голосієво», а якась там «Опозиційна сила» стала партією «Громади Закарпаття».

І це лише початок.

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Теги: партії вибори фінансування

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