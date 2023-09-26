Держдеп США пояснив, що може вплинути на військову допомогу Україні

Можливе припинення роботи американського уряду через «шатдаун» може вплинути на передачу Україні зброї

Постачання військової допомоги Україні може ускладнитись, якщо з 1 жовтня частина уряду Сполучених Штатів Америки припинить свою роботу. Про це повідомляє речник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу.

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У Держдепі зазначили, що можливе припинення роботи американського уряду через «шатдаун» (затримку ухвалення нового бюджету) може вплинути на передачу Україні нової та раніше обіцяної зброї.

«Це юридичне питання, яке стосується того, хто може працювати під час «шатдауну», а хто – ні. Коли деяким працівникам забороняють виходити на роботу, це може вплинути на швидкість доставки будь-яких поставок», – зазначив Міллер.

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Представник агентства додав, що Сполучені Штати теоретично можуть продовжувати надавати допомогу у сфері безпеки навіть у випадку призупинення бюджетного фінансування урядових установ.

«Шатдаун» – це стан, коли частина американського уряду припиняє роботу через те, що у США не ухвалили новий бюджет. Співробітники великої частини державних структур у цей час працюють безкоштовно або йдуть у безстрокову відпустку.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати можуть ухвалити рішення про передачу Україні ракети Atacms з касетною бойовою частиною вже цього тижня.

Також перша партія американських танків Abrams вже прибула в Україну. Це сталося на кілька місяців раніше, ніж планувалося, і їх доставили для використання в контрнаступі України проти Росії.

До слова, Україна і США спільно вироблятимуть зброю та оборонні системи.