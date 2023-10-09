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Євросоюз припиняє дію пакету фінансування Палестини на 700 млн євро

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Євросоюз припиняє дію пакету фінансування Палестини на 700 млн євро
Єврокомісія відклала фінансування допомоги палестинцям «до подальшого повідомлення»
фото з відкритих джерел

«Масштаби терору проти Ізраїлю є переломним моментом»

Європейська комісія призупинила фінансування проєктів розвитку на палестинських територіях після агресії ХАМАС проти Ізраїлю. Про це повідомив єврокомісар з питань розширення ЄС Олівер Варгеї у себе в Twitter.

За його словами, «масштаби терору й жорстокості проти Ізраїлю та його народу є переломним моментом», після якого не може бути «бізнесу як зазвичай».

«Як найбільший донор палестинців, Європейська комісія переглядає весь свій портфель проєктів розвитку на загальну суму 691 мільйон євро», – підкреслив єврокомісар.

Крім того, Єврокомісія призупинила виплати за наявними проєктами для Палестини, переглядає всі проєкти, а нові пропозиції щодо фінансування допомоги палестинцям відкладені «до подальшого повідомлення».

«Основи миру, толерантності та співіснування потребують негайного вирішення. Підбурювання до ненависті, насильства та прославляння терору отруїли свідомість надто великої кількості людей. Ми потребуємо дій, і ми потребуємо їх зараз», – додав Варгеї.

Нагадаємо, загострення ситуації на Близькому Сході через напад угрупування ХАМАС на Ізраїль, не вплине на підтримку та допомогу, яку Євросоюз надає Україні. Про це заявив речник Єврокомісії Ерік Мамер, і додав, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час промови у суботу підтвердила, що «ЄС стоятиме з українським народом стільки, скільки буде потрібно у війні проти Росії».

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Теги: Палестина ХАМАС фінансування Єврокомісія Єврокомісар

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