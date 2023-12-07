Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

«Енергоатом» запропонував два шляхи ліквідації 17 млрд боргу компанії

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Енергоатом» запропонував два шляхи ліквідації 17 млрд боргу компанії
«Джерела погашення оцієї заборгованості в 17 млрд, його на сьогодні немає»
фото з відкритих джерел

З вересня накопичення боргів на ринку з боку «Енергоатома» не відбувається

Компанія «Енергоатом» потребує державної підтримки у процесі погашення 17 млрд заборгованості на ринку електроенергії, заявив президент компанії Петро Котін. 

«Ситуація з заборгованістю, яка виникла через те, що Запорізька АЕС у вересні попереднього року була зупинена, залишає нам заборгованість за попередній рік на сьогодні близько 17 млрд. грн», – сказав Котін.

За його словами, заборгованість на початок року складала 21 млрд грн і вдалось погасити лише 4 млрд грн. Водночас з вересня накопичення боргів на ринку з боку «Енергоатома» не відбувається.

«Джерела погашення оцієї заборгованості в 17 млрд, його на сьогодні немає. Це може бути компенсація, що передбачається законом України про електроенергію, або це може бути вирішення питання з заборгованістю перед НАЕК «Енергоатом» за попередні періоди, так званого «старого енергоринку», – підсумував Котін.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 7 листопада затвердив рішення РНБО щодо заходів із підвищення стійкості енергосистеми та її роботи в зимовий період, де найпріоритетнішими до вирішення Кабміном у місячний термін поставлено питання заборгованостей.

На думку голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунального господарства Андрія Геруса, «Енергоатом» має використати регуляторні покращення на ринку електроенергії України для того, щоб до прогнозних 17 млрд грн боргу на кінець року додатково зменшити заборгованість на 0,5-1 млрд грн.

Теги: Енергоатом Запорізька АЕС Петр Котін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Державна балансуюча група ЕКУ створена у листопаді 2022 року
ЕКУ: держкомпанії заощадили на операціях з електроенергією понад пів мільярда
Вчора, 14:31
На Запорізькій АЕС стався повний блекаут: є загроза радіаційній безпеці
На Запорізькій АЕС стався повний блекаут: є загроза радіаційній безпеці
2 грудня, 09:13
Запорізька АЕС під російською окупацією з березня 2022 року
Експерти МАГАТЕ зафіксували запуск ракет поблизу Запорізької АЕС
29 листопада, 07:13
В Офісі реформ Кабміну назвали умови для забезпечення інвестицій у відновлення енергетики
В Офісі реформ Кабміну назвали умови для забезпечення інвестицій у відновлення енергетики
26 листопада, 15:05
Євросоюз закликав не запрошувати російських високопосадовців на заходи, що проводяться під егідою МАГАТЕ, з огляду на агресивну війну РФ проти України
Окупація Запорізької АЕС: Євросоюз зробив заяву
24 листопада, 15:10
Попри наявні порушення окупаційне керівництво не поспішає переводити блок у стан «холодного зупину»
Енергоатом заявив про витік реагентів на п’ятому енергоблоці ЗАЕС
16 листопада, 17:04
На думку експертів, Кабмін має докапіталізувати «Енергоатом» або ж дозволити компанії випустити облігації
Ринкові умови в енергетиці дозволяють «Енергоатому» краще виплачувати борги – Герус
13 листопада, 17:51
«Ключовою причиною наявності заборгованості на ринку є відсутність ліквідності на ринку електроенергії України», – сказав експерт
Ліквідація боргових проблем на енергоринку важлива для майбутніх проєктів зеленої енергетики – інвестор
13 листопада, 16:32
Станом на сьогодні на Запорізькій АЕС працює до 800 українців
В Енергодарі поменшало окупантів: названо причину
9 листопада, 10:18

Бізнес

«Енергоатом» запропонував два шляхи ліквідації 17 млрд боргу компанії
«Енергоатом» запропонував два шляхи ліквідації 17 млрд боргу компанії
ЕКУ: держкомпанії заощадили на операціях з електроенергією понад пів мільярда
ЕКУ: держкомпанії заощадили на операціях з електроенергією понад пів мільярда
Зеленський підписав закон про підвищення податку на прибуток банків
Зеленський підписав закон про підвищення податку на прибуток банків
Болгарія змушує «Лукойл» продати бізнес у країні
Болгарія змушує «Лукойл» продати бізнес у країні
«Укрзалізниця» запустить нові маршрути на зимові свята
«Укрзалізниця» запустить нові маршрути на зимові свята
«Енергоатом» рятує себе від нової заборгованості перед «Гарантованим покупцем»
«Енергоатом» рятує себе від нової заборгованості перед «Гарантованим покупцем»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
133K
Після збиття Су-24 ситуація в небі над Україною змінилася – ЗСУ
78K
В останньому дописі у соцмережі Кива згадував про смерть
54K
Як було ліквідовано Киву. Усі деталі (фото)
12K
Розвідка пояснила, чому Кива жив у Підмосков’ї
9574
Убивство ексдепутата Киви: стали відомі нові подробиці (відео)
8358
Кірбі пояснив наслідки відмови від підтримки України

Новини

«Метінвест» спроектує сталевий квартал для відновлення Бахмута
Сьогодні, 13:51
Третину добових штурмів окупанти зосередили на Авдіївці – Генштаб
Сьогодні, 07:54
Сніг та дощі: прогноз погоди на 7 грудня
Сьогодні, 06:30
7 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Асоціація оборонних підприємств виділила 10 стипендій для підтримки студентів НАУ
Вчора, 14:57
Стало відомо, де перебуває Порошенко, якого не випустили до США (фото)
Вчора, 10:43

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua