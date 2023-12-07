«Енергоатом» запропонував два шляхи ліквідації 17 млрд боргу компанії

«Джерела погашення оцієї заборгованості в 17 млрд, його на сьогодні немає»

З вересня накопичення боргів на ринку з боку «Енергоатома» не відбувається

Компанія «Енергоатом» потребує державної підтримки у процесі погашення 17 млрд заборгованості на ринку електроенергії, заявив президент компанії Петро Котін.

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«Ситуація з заборгованістю, яка виникла через те, що Запорізька АЕС у вересні попереднього року була зупинена, залишає нам заборгованість за попередній рік на сьогодні близько 17 млрд. грн», – сказав Котін.

За його словами, заборгованість на початок року складала 21 млрд грн і вдалось погасити лише 4 млрд грн. Водночас з вересня накопичення боргів на ринку з боку «Енергоатома» не відбувається.

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«Джерела погашення оцієї заборгованості в 17 млрд, його на сьогодні немає. Це може бути компенсація, що передбачається законом України про електроенергію, або це може бути вирішення питання з заборгованістю перед НАЕК «Енергоатом» за попередні періоди, так званого «старого енергоринку», – підсумував Котін.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 7 листопада затвердив рішення РНБО щодо заходів із підвищення стійкості енергосистеми та її роботи в зимовий період, де найпріоритетнішими до вирішення Кабміном у місячний термін поставлено питання заборгованостей.

На думку голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунального господарства Андрія Геруса, «Енергоатом» має використати регуляторні покращення на ринку електроенергії України для того, щоб до прогнозних 17 млрд грн боргу на кінець року додатково зменшити заборгованість на 0,5-1 млрд грн.