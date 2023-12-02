На Запорізькій АЕС стався повний блекаут: є загроза радіаційній безпеці

Зусиллями українських фахівців 2 грудня о 7 годині ранку поновлено звʼязок з українською енергосистемою

У ніч на 2 грудня відбувся повний блекаут на Запорізькій атомній електростанції, яка перебуває під російською окупацією. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

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Увечері 1 грудня стався обрив лінії електропередачі «Запорізька ТЕС - Феросплавна» напругою 330 кВ, через яку станція отримувала живлення від української енергосистеми.

О 02:31 годині під час повітряної тривоги знеструмлено останню лінію «Запорізька АЕС - Дніпровська» напругою 750 кВ.

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У звʼязку із повним блекаутом ЗАЕС перейшла на живлення власних потреб від дизельгенераторів. В автоматичному режимі включились усі 20 дизельгенераторів, 8 з яких пізніше були залишені в роботі.

«Найбільша загроза безпеці в такому стані існує на 4 енергоблоці. Вона спричинена тим, що окупанти використовували його із порушенням умов ліцензії на експлуатацію реакторних установок АЕС українського регулятора і тримали в гарячому стані. Знеструмлення головних циркуляційних насосів, що охолоджують активну зону, призводить до переходу реакторної установки в режим природної циркуляції. Такий режим важкий для реакторної установки, його тривалість обмежена проєктом, і він може призвести до відмови основного обладнання енергоблока. Блок потребує термінового переведення до холодного стану», – йдеться в повідомленні Міненерго.

Зусиллями українських фахівців 2 грудня о 7 годині ранку поновлено звʼязок з українською енергосистемою, а саме відновлено роботу лінії електропередачі напругою 750 кВ.

Це вже восьмий блекаут, який стався на ЗАЕС та міг призвести до ядерної катастрофи.

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Нагадаємо, представники МАГАТЕ, які перебувають на Запорізькій АЕС, за останні декілька днів чули звуки запуску ракет, які, імовірно, випустили поблизу станції.

26 листопада внаслідок короткого замикання приблизно на 100 км північніше захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції відключилась остання (четверта) лінія її зв’язку з енергосистемою України – ПЛ-750 кВ ЗАЕС – «Дніпровська». Три інших лінії були пошкоджені ще раніше під час рашистських обстрілів.

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції російські загарбники продовжують порушувати технічні вимоги експлуатації обладнання. Грубі порушенням вимог ядерного законодавства України збільшують імовірність настання радіаційної аварії.