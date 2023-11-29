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Експерти МАГАТЕ зафіксували запуск ракет поблизу Запорізької АЕС

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Експерти МАГАТЕ зафіксували запуск ракет поблизу Запорізької АЕС
Запорізька АЕС під російською окупацією з березня 2022 року
фото з відкритих джерел

Експерти МАГАТЕ стурбовані очевидними військовими діями поблизу ЗАЕС

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), присутні на Запорізькій АЕС, вдруге за останні декілька днів чули звуки запуску ракет, які, імовірно, випустили поблизу станції. Про це йдеться у заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Також 28 листопада команда МАГАТЕ чула кілька артилерійських пострілів. Ймовірно, снаряди також випустили з території поблизу ЗАЕС.

Гроссі зазначив, що очевидні військові дії поблизу АЕС можуть посилити ядерну небезпеку.

«Я закликаю всі сторони проявляти максимальну стриманість на Запорізькій атомній електростанції або поблизу неї. Ніхто не отримає військової переваги від спричинення ядерної аварії під час цієї жахливої війни. Тривожні події останніх днів – із ракетами, запущеними з близької відстані від цієї великої атомної електростанції – ще більше поглиблюють наші занепокоєння з приводу ядерної безпеки», – зазначив очільник МАГАТЕ.

Як повідомлялося, 26 листопада внаслідок короткого замикання приблизно на 100 км північніше захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції відключилась остання (четверта) лінія її зв’язку з енергосистемою України – ПЛ-750 кВ ЗАЕС – «Дніпровська». Три інших лінії були пошкоджені ще раніше під час рашистських обстрілів. 

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції російські загарбники продовжують порушувати технічні вимоги експлуатації обладнання. Грубі порушенням вимог ядерного законодавства України збільшують імовірність настання радіаційної аварії.

Теги: Запорізька АЕС МАГАТЕ війна росія окупанти

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