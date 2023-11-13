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Ліквідація боргових проблем на енергоринку важлива для майбутніх проєктів зеленої енергетики – інвестор

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Ліквідація боргових проблем на енергоринку важлива для майбутніх проєктів зеленої енергетики – інвестор
«Ключовою причиною наявності заборгованості на ринку є відсутність ліквідності на ринку електроенергії України», – сказав експерт
фото з відкритих джерел

Раніше повідомлялося, що компанія «Енергоатом» на кінець 2023 року матиме 17 млрд грн заборгованості

Вирішення проблеми нестачі ліквідності на ринку електроенергії важливе для подальшого розвитку проєктів відновлюваної енергетики в Україні, заявив Олександр Подпругін, регіональний менеджер німецької компанії Notus Energy.

«Ключовою причиною наявності заборгованості на ринку є відсутність ліквідності на ринку електроенергії України», – сказав Подпругін під час конференції VIII Business & Legal Energy Forum в Києві.

За його словами, цю проблему держава може вирішити, ухваливши концептуальні і принципові рішення щодо лібералізації ринку електроенергії.

«Щоб ринок зробити відкритим, щоб зняти обмеження, зняти крос-субсидії і щоб наповнити ринок грошима, які можуть іти на погашення заборгованостей», – сказав регіональний менеджер.

«Це важливо і для майбутніх проєктів відновлюваних джерел енергії, які вже орієнтовані не на зелений тариф, а на відкритий ринок», – додав Подпругін.

Водночас він зазначив, що завдяки наданому державою дозволу добудувати вітрові електростанції в поточному, дефіцитному з точки зору енергетики, році, інвесторам вдалось побудувати 200 МВт вітрової енергетики в енергодефіцитних регіонах півдня України.

«Це дві вітроелектростанції. Одна в Миколаївській області, одна – в Одеській. Ці станції, які взимку працюють краще, допоможуть зберегти стабільність системи. 200 МВт це досить суттєво для південного регіону», – зазначив учасник ринку.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 7 листопада затвердив рішення РНБО щодо заходів із підвищення стійкості енергосистеми та її роботи в зимовий період, де найпріоритетнішими до вирішення Кабміном у місячний термін поставлено питання заборгованостей.

Раніше повідомлялося, що компанія «Енергоатом» на кінець 2023 року матиме 17 млрд грн заборгованості через відсутність джерел фінансування оплати цього боргу. Окрім того, заборгованість «Укренерго» перед ДП «Гарантований покупець» щодо оплати за «зелену» електроенергію з початку року збільшилась в 2,5 рази і наразі становить 32,2 млрд грн.

Експерти вважають, що Кабмін має докапіталізувати «Енергоатом» або ж дозволити компанії випустити облігації для того, щоб погасити існуючу заборгованість на ринку електроенергії України та не завадити стабільному проходженню опалювального сезону.

Теги: Кабмін ринок Енергоатом фінансування Укренерго

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