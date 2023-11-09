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В Енергодарі поменшало окупантів: названо причину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Енергодарі поменшало окупантів: названо причину
Станом на сьогодні на Запорізькій АЕС працює до 800 українців
фото ілюстративне

Украхнський персонал більше не підписує контракти з російський «Росатомом»

На окупованій Запорізькій АЕС та у місті-супутнику Енергодарі поменшало російських військових. Ймовірно, загарбників перекидають на фронт. Про це повідомив глава «Енергоатому» Петра Котіна в ефірі телемарафону.

Зазначається, що станом на сьогодні на Запорізькій АЕС працює до 800 українців. Умови роботи залишаються складними.

«Наш персонал не підписує контракти з російський «Росатомом». Персоналу окупантам не вистачає, тому вони вимушені використовувати наш персонал на станції. Фактично умови роботи нашого персоналу залишаються дуже важкими», – сказав він.

Котін констатував, що на ЗАЕС і в Енергодарі поменшало російських окупантів.

«І змінюється персонал зараз більше на жіночої статі. Чоловіків стає менше. Ми вважаємо, що росіяни використовують цих чоловіків для переведення на фронт», – додав Котін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бійці Головного управління розвідки тричі намагалися висадитися на лівий берег Дніпра, щоб створити визволити окупований Енергодар та Запорізьку АЕС. Однак ці операції завершилися невдачею.

Теги: Енергодар Запорізька АЕС окупанти війна

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