В Енергодарі поменшало окупантів: названо причину

Станом на сьогодні на Запорізькій АЕС працює до 800 українців

Украхнський персонал більше не підписує контракти з російський «Росатомом»

На окупованій Запорізькій АЕС та у місті-супутнику Енергодарі поменшало російських військових. Ймовірно, загарбників перекидають на фронт. Про це повідомив глава «Енергоатому» Петра Котіна в ефірі телемарафону.

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Зазначається, що станом на сьогодні на Запорізькій АЕС працює до 800 українців. Умови роботи залишаються складними.

«Наш персонал не підписує контракти з російський «Росатомом». Персоналу окупантам не вистачає, тому вони вимушені використовувати наш персонал на станції. Фактично умови роботи нашого персоналу залишаються дуже важкими», – сказав він.

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Котін констатував, що на ЗАЕС і в Енергодарі поменшало російських окупантів.

«І змінюється персонал зараз більше на жіночої статі. Чоловіків стає менше. Ми вважаємо, що росіяни використовують цих чоловіків для переведення на фронт», – додав Котін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бійці Головного управління розвідки тричі намагалися висадитися на лівий берег Дніпра, щоб створити визволити окупований Енергодар та Запорізьку АЕС. Однак ці операції завершилися невдачею.