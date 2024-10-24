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Forbes: Багаторічний керівник Roshen Москалевський пішов з посади

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Forbes: Багаторічний керівник Roshen Москалевський пішов з посади
Москалевський підтвердив, що не працює в Roshen з 1 червня
фото: Forbes Ukraine

Москалевський досі володіє частками у шоколадному бізнесі через фонд «Кондитерінвест»

У кондитерській корпорації Рошен змінився керівник. Про це пише Forbes Ukraine. 

Москалевський підтвердив виданню, що не працює в Roshen з 1 червня.

6 травня 2024 року Москалевського достроково позбавили повноважень члена наглядових рад чотирьох підприємств Roshen: через дострокову заміну члена наглядової ради, якого відкликав акціонер. 

Наступником Москалевського став Олександр Головащук, який працює в Roshen на керівних посадах з 2008 року. Головащук займав посаду виконавчого директора.

Відомо, що Олександру Головащуку 47 років, він працював національним менеджером з продажів, був заступником директора з реалiзацiї корпорації Roshen.

Москалевський досі володіє частками у шоколадному бізнесі через фонд «Кондитерінвест».

Roshen – найбільший виробник солодощів в Україні. 

Кінцевим бенефіціаром корпорації зазначений син Петра Порошенка – Олексій.

Нагадаємо, 267,6 тисяч заявок на реєстрацію торгових марок було подано в Україні з 2015 року за даними Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ). Найчастіше бажають запатентувати підприємницьку діяльність, рекламу, медичні товари та освітні проєкти. Найбільшу кількість заявок на реєстрацію торгових марок подала компанія Рошен. Про це повідомляє «Опендатабот».

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Теги: Рошен Олексій Порошенко Петро Порошенко

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