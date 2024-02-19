Російський суд націоналізував Липецьку фабрику «Рошен»

Петро Порошенко володів бізнесом у Росії до 2014 року, але після початку агресії Росія заарештувала фабрику та не дозволила продати

З 2014 року Липецька фабрика не отримувала фінансування з України, а її доходи не враховувалися в загальному обороті Roshen

Жовтневий районний суд Липецька стягнув у власність Росії акції колишньої Липецької кондитерської фабрики Roshen. Про це пише прокремлівське видання ТАСС із посиланням на представника суду.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Суд ухвалив рішення про передачу акцій АТ «Липецька кондитерська фабрика» у дохід держави», – зазначено у матеріалі.

Рішення ухвалили після позову Генпрокуратури РФ. Також у дохід РФ було стягнуто частку у статутному капіталі ТОВ «Рошен» гендиректора підприємства Олега Казакова.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Цим же рішенням суд заборонив засновнику Roshen Петру Порошенку, його сину Олексію Порошенку та колишньому директору Липецької кондитерської фабрики Олегу Казакову діяльність на території держави-агресора.

Рішення суду в адміністративній справі «звернуто до негайного виконання», але може бути оскаржене.

Петро Порошенко володів бізнесом у Росії до 2014 року, але після початку агресії Росія заарештувала фабрику та не дозволила продати. Тому підприємство було закрите у 2017 році. Частину обладнання вдалося перевезти до України. А перед самим закриттям підприємства змогли вивести $72 млн дивідендів.

З 2014 року Липецька фабрика не отримувала фінансування з України, а її доходи не враховувалися в загальному обороті Roshen.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Стало відомо, що Німеччина може націоналізувати активи «Роснафти».

Берлін передав під опіку німецькі активи «Роснафти», зокрема 54,17% акцій нафтопереробного заводу в Шведті, у вересні 2022 року через пів року після початку війни в Україні. При цьому влада ФРН сподівалася, що керівництво «Роснафти» продасть свою частку цінних паперів. За словами представника Міністерства економіки Німеччини Міхаеля Келлнера, відомство продовжує вживати заходів для забезпечення постачання палива до східних регіонів країни.

Нагадаємо, Україна хоче націоналізувати два пасажирські літаки російської компанії.

Літаки належать компанії «Ільюшн Фінанс Ко.», яка входить до складу російської державної корпорації «Ростех». Зазначена компанія відповідає за функціональний напрям у сфері лізингу, управління обслуговування та продажу літаків, виготовлених на російських авіаційних заводах.