Кому з українських політиків населення довіряє найбільше і найменше – опитування Центру Разумкова

Центр Разумкова опублікував результати опитування про довіру українським політикам та суспільним і державним діячам

Станом на осінь 2024 року президент України Володимир Зеленський зберігає найвищий рівень довіри українців. Водночас його рейтинг поступово падає. Найменше українці довіряють Юрію Бойку, який обіймає посаду голови депутатської групи «Платформа за життя та мир» у Верховній Раді. Результати опитування Центр Разумкова опублікував на своєму сайті.

Президенту довіряють 51,2% українців, не довіряють 41,5%, ще 7,3% не визначилися з відповіддю.

У порівнянні з червнем 2024 року баланс довіри-недовіри знизився з +16,0% до +9,7%. Три місяці тому Зеленському довіряли 53,8% респондентів, не довіряли 37,8%.

Водночас рік тому, у вересні 2023 року Зеленському довіряли 74,8% респондентів, не довіряли 18,6%, а баланс становив +56,2%.

Рейтинг довіри до політиків та державних діячів Фото: Центр Разумкова

Довіра до інших політиків

Також позитивний баланс мають голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім (+ 11,4%), голова СБУ Василь Малюк (9,2%) та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (6,7%).

Решта мають негативний баланс. Зокрема:

телеведучий Сергій Притула -3,9%,

радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк -4,8%,

мер Києва Віталій Кличко -7,7%

міністр оборони Рустем Умєров -11,3%,

міністр освіти та науки Оксен Лісовий -12,0%,

перший віце-прем'єр Юлія Свириденко -12,4%,

міністр закордонних справ Андрій Сибіга -13,0%,

міністр внутрішніх справ Ігор Клименко -13,2%,

віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба -13,9

віце-прем'єр-міністр Ольга Стефанішина -15,1%

міністр енергетики Герман Галущенко -20,9%,

голова фінансового комітету Ради, депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев - 22,7%,

прем’єр Денис Шмигаль -22,7%,

заступник керівника Офісу президента Ірина Верещук -25,6%,

голова Верховної ради Руслан Стефанчук -35,1%,

керівник Офісу президента Андрій Єрмак -40,6%,

п’ятий президент Петро Порошенко -45,5%,

керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія -46,6%,

депутат від "Слуги народу" Мар'яна Безугла -54,5%,

екс-прем'єр Юлія Тимошенко -65,1%.

голова партії ОПЗЖ Юрій Бойко -74,8%.



Опитування проведене Центром Разумкова з 20 по 26 вересня 2024 року методом face-to-face в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих та територій, на яких тривають бойові дії. Опитано 2016 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що станом на 2024 рік Україна має 0.2598 бали у рейтингу Global Firepower і посідає 18 місце у світовому рейтингу найсильніших армій, в той час, як у 2023 році країна посідала 15-те місце, а у 2022 році – 22-ге місце відповідно.

До слова, Україна погіршила свої позиції в рейтингу економічної свободи, опинившись серед країн із найнижчим рівнем економічної свободи у світі. Про це йдеться у звіті «Економічна свобода у світі» з канадського Інституту Фрейзера.

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