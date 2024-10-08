Куди перетікає державне фінансування, яке отримує партія Порошенка? Дослідження

Ймовірні зв’язки із партією встановлено у 15 контрагентів, яким протягом семи років виплачено понад 167 млн грн

У фінансових звітах «Європейської солідарності» (ЄС) було виявлено понад 140 контрагентів, яким вона платила державні кошти. Однак ймовірні зв’язки із партією встановлено із 15 товариствами, які протягом семи років отримали понад 167 млн грн від ЄС. Про це йдеться у дослідженні руху «Чесно», опублікованому на «Главкомі».

«При аналізі попередніх політичних сил встановлено лише одну компанію, яка пов’язана конкретно з очільником партії – це була «Батьківщина». Натомість у фінансових звітах «Європейської солідарності», а раніше – БПП, таких зв’язків значно більше», – йдеться у матеріалі.

За результатами дослідження відомо, що серед понад 140 контрагентів, яким ЄС платила державні кошти, ймовірні зв’язки із партією встановлено у 15 товариств. На них політична організація протягом семи років витратила понад 167 млн грн.

П’ять із цих товариств напряму належать очільнику партії або пов’язані з групою «Укрпромінвест», де ключовою особою також є Петро Порошенко.

«З 2016 по 2021 рік ЄС витратила на послуги приватного підприємства «Агентство безпеки Леопард» понад 8,6 млн грн. За даними аналітичної системи YouControl, це підприємство має відношення до групи «Укрпромінвест». У 2019 та 2022 роках партія платила державні кошти і ТОВ «Телеканал «Прямий», яке теж має відношення до «Укрпромінвесту». ЄС за два роки заплатила компанії понад 11 млн грн», – йдеться у матеріалі.

Журналісти з'ясували, що у 2022 році ЄС платила ще двом товариствам – «Спортивно-оздоровчому комплексу «Монітор» та «Телерадіокомпанії «НБМ». У 2023 році – «Інтерстарч Україна». Зазначається, що «Телерадіокомпанія «НБМ» входила в «Укрпромінвест», а «Спортивно-оздоровчий комплекс «Монітор» та «Інтерстарч Україна» належать Порошенку. Загалом партія витратила на послуги цих трьох компаній понад 6 млн грн.

«З цікавого: у 2023 році партія вирішила замовити послуги у Адвокатського об’єднання «Правовий центр XXI ст.». Воно входить до групи «Алєксєєв, Боярчуков та партнери». Сергій Алєксєєв пройшов до Верховної Ради VIII скликання від «Блоку Петра Порошенка», а до IX скликання – від «Європейської солідарності». Адвокатському об’єднанню ЄС заплатила понад 2,2 млн грн», – свідчить дослідження.

Журналісти зазначають, що адвокати із групи «Алєксєєв, Боярчуков та партнери» фінансово підтримують партію київського мера «Удар».

Також, за інформацією дослідження, ЄС витрачалася на громадську організацію «Солідарна справа громад». Керує нею Антоніна Бузіло, яка у 2019 році була у виборчому списку «Європейської солідарності». Протягом 2022-2023 років ГО отримала від партії майже 120 млн грн, цільовим призначенням вказано – поворотна фінансова допомога.