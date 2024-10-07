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Реєстрація торгових марок в Україні: яка компанія подала найбільшу кількість заявок

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Реєстрація торгових марок в Україні: яка компанія подала найбільшу кількість заявок
Найбільшу кількість заявок на реєстрацію торгових марок подала компанія Рошен
фото з відкритих джерел

Найчастіше  в Україні бажають запатентувати підприємницьку діяльність, рекламу, медичні товари та освітні проєкти

267,6 тисяч заявок на реєстрацію торгових марок було подано в Україні з 2015 року за даними Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ). Найчастіше бажають запатентувати підприємницьку діяльність, рекламу, медичні товари та освітні проєкти. Найбільшу кількість заявок на реєстрацію торгових марок подала компанія Рошен. Про це повідомляє «Опендатабот».

267 692 заявки на реєстрацію торгових марок було подано в Україні за останні 10 років. 

З 2015 до 2019 року кількість заявок зростала щорічно. Рекордним став 2019 рік – 33 745 заявок. Однак із початком пандемії заявок поменшало на 17% – до 27 883 у 2020 році.

Вдруге кількість заявок на реєстрацію торгівельних марок різко скоротилася на початку повномасштабної війни: до 16 162. Це найнижчий показник за останні роки. Проте вже у 2023 році кількість заявок на реєстрацію торгових марок зросла до 25 тисяч. Цьогоріч вже подано 18 008 заявок за дев'ять місяців.

Кількість заявок на реєстрацію торгових марок станом на жовтень 2024 року
Кількість заявок на реєстрацію торгових марок станом на жовтень 2024 року
інфоргафіка «Опендатабот»

У 2024 році найчастіше бажають зареєструвати торгові марки на рекламування та підприємницьку діяльність – 37,4% від усіх заявок. До трійки найбільш запитаних також потрапили торгові марки, пов’язані з освітою і розважальними послугами (13,9%) та торгові марки на фармацевтичні, медичні, ветеринарні препарати та гербіциди (11,1%).

За інформацією «Опендатабот»., найбільшу кількість заявок на реєстрацію торгових марок за весь час подало «Рошен» – 1396. Серед компаній, що активно подають на реєстрацію свої торгові марки, виділяються: «Оболонь» – 1043 та Розетка.уа – 886.

У 2024 році лідерами за кількістю заявок на реєстрацію є ГГБЕТ – 76 заявок, вже вищезгадана «Оболонь» та «Фарміс ЛТД» – 72 та 71 торгових марок відповідно.

Нагадаємо, у «Дії» запустили нову послугу е-Підприємець. Вона об'єднує 10 інших і полегшує відкриття власної справи. Як зазначив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров е-Підприємець може сам запропонувати набори послуг за найпопулярнішими видами малого бізнесу – для кафе, салонів краси, точок продажу, ІТ, а детальний опитувальник уточнить ці набори. Далі користувач сам вибере, що йому потрібно.

Також на порталі «Дія» впроваджено послугу із закриття ФОПів. Фізичні особи-підприємці зможуть це зробити в декілька кліків.

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Теги: Україна бізнес Рошен

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