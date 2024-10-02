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У вересні Порошенко задекларував лише дивідендів понад 1 млрд грн

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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У вересні Порошенко задекларував лише дивідендів понад 1 млрд грн
Порошенко також задекларував 6,08 млн грн доходу від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, які сплатив австрійський Kathrein Privatbank AG
фото: Петро Порошенко/Facebook

Експрезидент отримав шалені дивіденди під час війни від свого інвестиційного фонду «Прайм Ессетс Кепітал»

Протягом вересня п’ятий президент і народний депутат Петро Порошенко задекларував 1,1 млрд грн дивідендів від Закритого недиверсифікованого корпоративного інвестиційного фонду «Прайм Ессетс Кепітал». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані реєстру декларацій.

Уперше за роки великої війни «Прайм Ессетс Кепітал», кінцевим бенефіціаром якого є Порошенко, сплатив дивіденди такого розміру.

Вперше за роки великої війни «Прайм Ессетс Кепітал», кінцевим бенефіціаром якого є Порошенко, демонструє великі розміри сплачених дивідендів
Вперше за роки великої війни «Прайм Ессетс Кепітал», кінцевим бенефіціаром якого є Порошенко, демонструє великі розміри сплачених дивідендів
дані реєстру декларацій

Для порівняння, наприклад, у декларації за 2023 рік лідер «Європейської солідарності» вказав 8,38 млн грн дивідендів від свого інвестфонду, у 2022 році – 352,5 млн грн. Натомість у 2021 році «Прайм Ессетс Кепітал» не перерахував жодної копійки дивідендів своєму власнику. Додамо, згаданий інвестфонд керує активами п'ятого президента.

Крім цього, у вересні Петро Порошенко задекларував 4,56 млн грн процентів. Ще обранець отримав 6,08 млн грн доходу від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, які сплатив Kathrein Privatbank AG (Австрія).

Нагадаємо, що голова парламентської фракції ЄС, нардеп Петро Порошенко за 2023 рік задекларував 1,44 млрд грн доходу. Це разом з доходами 2022 року складає у майже 20 разів більше, ніж усі доходи нардепа за довоєнний 2021 рік.

Також минулоріч лідер фракції ЄС вивів з України понад $18 млн через купівлю цінних паперів за кордоном.

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Теги: Петро Порошенко війна гроші декларація

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