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ЗМІ дослідили «інвалідність» хмельницьких прокурорів і встановили, коли явище стало масовим

Христина Жиренко
glavcom.ua
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ЗМІ дослідили «інвалідність» хмельницьких прокурорів і встановили, коли явище стало масовим
Петро Порошенко та Руслан Рябошапка
фото з відкритих джерел

«Закон і бізнес»: Більшість фігурантів списку прокурорів-інвалідів отримали групу саме під час проведення реформи прокуратури у часи президентства Порошенка

Скандал із масовим встановленням інвалідності прокурорам Хмельницької області хронологічно пов’язаний із реформою прокуратури, яку у свій час проводили експрезидент Петро Порошенко та колишній генпрокурор Руслан Рябошапка. Про це пише «Закон і бізнес», проаналізувавши всі дані.

Розслідування виявило, що більшість із 67 прокурорів Хмельницької області оформили свої інвалідності саме у 2017-2019 роках.

«Отже це стало наслідком так званих реформ прокуратури, які свого часу проводили її очільники – Юрій Луценко та Руслан Рябошапка. А поява такої кількості прокурорів з інвалідністю стала можливою після створення численних комісій та громадських рад з міжнародників та активістів при правоохоронних органах», – робить висновок видання.

Як відомо, Луценко був генпрокурором з 2016 по 2019 роки за часів Порошенка. А Рябошапка очолив Генпрокуратуру після виборів у 2019 році, як представник неурядових організацій і громадянського суспільства.

Однак за пів року роботи на цій посаді Верховна Рада висловила йому недовіру та звільнила за неефективність.

Видання надає перелік 67 прокурорів Хмельницької області з конкретними датами встановлення їм інвалідності.

Зі списку видно, що це стало масовим явищем у 2017-2019 роках. Прокурорам оформляли 2 групу безстроково, або ж терміном на 3 роки. А потім вони успішно проходили перекомісію.

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Теги: Петро Порошенко Юрій Луценко Генпрокурор Верховна Рада бізнес закон прокурор Руслан Рябошапка

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