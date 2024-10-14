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По мільярду щомісяця. Порошенко знову задекларував гігантську суму: цього разу від «сліпого трасту»

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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По мільярду щомісяця. Порошенко знову задекларував гігантську суму: цього разу від «сліпого трасту»
У жовтні експрезидент вказав великі доходи від Міністерства фінансів України – понад 200 млн грн
фото: Петро Порошенко/Facebook

10 жовтня експрезидент і нардеп вніс до свого майнового стану

Народний депутат від «Європейської солідарності», п’ятий президент Петро Порошенко задекларував 823,7 млн грн дивідендів від швейцарської компанії Sequent Schweiz AG (попередня назва Rothschild Trust Schweiz AG). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на зміни у майновому стані декларанта, внесені 10 жовтня.

Виплата дивідендів від так званого «сліпого трасту» відбулася вперше у 2024 році. І вказана сума є майже втричі більшою за минулорічну. 

По мільярду щомісяця. Порошенко знову задекларував гігантську суму: цього разу від «сліпого трасту» фото 1
дані з реєстру декларацій

Для порівняння: у 2023 році Sequent Schweiz AG перерахувала Петру Порошенку 329 млн грн дивідендів, у 2022 році – 904,8 млн грн, у 2021 році – 152,4 млн грн.

Крім цього, у жовтні експрезидент вказав великі доходи від Міністерства фінансів України: 205,9 млн грн у вигляді перерахування суми погашення облігацій внутрішніх державних позик і 7 млн грн – перерахування купонного доходу та суми погашення номіналу за облігації внутрішніх державних позик.

Також Порошенко задекларував 1,8 млн грн процентів від департаменту казначейства США, національного казначейства Південно-Африканської Республіки і американської транснаціональної банківської корпорації Citigroup Inc.

Нагадаємо, що у січні 2016 року Петро Порошенко передав свою компанію з виробництва солодощів «Рошен» (Roshen) у «сліпий траст», довіривши управління нею Rothschild Trust.

Як повідомляв «Главком», протягом вересня п’ятий президент і народний депутат Петро Порошенко задекларував 1,1 млрд грн дивідендів від Закритого недиверсифікованого корпоративного інвестиційного фонду «Прайм Ессетс Кепітал». Уперше за роки великої війни «Прайм Ессетс Кепітал», кінцевим бенефіціаром якого є Порошенко, сплатив дивіденди такого розміру.

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Теги: Петро Порошенко Верховна Рада війна гроші декларація

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