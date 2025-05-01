Гетманцев оцінив результати боротьби з провайдерами-мінімізаторами та попередив «бунтівників»

Данило Гетманцев: «Я вже звернувся до Бюро економічної безпеки щодо фактів подрібнення на ФОПи з метою ухилення від оподаткування. І наслідки будуть достатньо відчутними»

Детінізація ринку провайдерів призвела до збільшення податкових надходжень минулого року на 73%

Завдяки зусиллям Міністерства фінансів та Податкової інтернет-провайдери повністю вийшли із «тіні», тобто перейшли зі схем з використанням ФОПів на загальну систему оподаткування. Натомість досі існують певні оператори, які маніпулюють з «кведами» і працюють далі як ФОПи чи повністю пішли у «чорну зону». Про це розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «Главкому».

«З ринком фіксованого інтернету треба вчиняти так само, як і з будь-яким іншим ринком, який частково перебуває в «тіні». Істотною особливістю ринку провайдерів інтернет-зв'язку було те, що вони дрібнилися на ФОПи і фактично не сплачували ПДВ до держбюджету. Таким чином створювалися нерівні умови господарювання між «білими» провайдерами та «тіньовими». Власне, Мінфін і Податкова зайняли принципову та абсолютно законну позицію, згідно з якою всіх таких осіб, що працювали на єдиному податку, позбавили цього права. І це призвело до істотного збільшення надходжень до держбюджету вже в 2024 році на 465 млн грн або на 73%», – зазначає нардеп.

Політик додає, що ці зміни жодним чином не вплинули на монополізацію ринку чи зменшення кількості операторів. Єдиним наслідком стало зменшення кількості ФОПів через те, що провайдери почали працювати як юридичні особи на загальній системі.

«Тому всі острахи, якими ця тема супроводжувалася, виявилися абсолютно необґрунтованими. Утім, на жаль, деякі оператори не почули державу і продовжують маніпулювати з «кведами» і працювати як ФОПи чи взагалі виходити в «чорну зону», – відмічає він.

За словами Гетманцева, він уже звернувся до Бюро економічної безпеки з приводу подрібнення певних компаній на ФОПи з метою ухилення від оподаткування. Та пригрозив, що наслідки для них будуть відчутні.

Нагадаємо, минулого року Гетманцев написав резонансну колонку для «Главкома», де пригрозив новими правилами провайдерам, які також дроблять свій бізнес на мережу ФОПів і таким чином ухиляються від сплати податків. І попри протести невеликих провайдерів, які нарікали на те, що держава готує монополізацію ринку в інтересах великих гравців, галузь була повністю переведена на загальну систему оподаткування. Втім, через колізії законодавства, де є плутанина між поняттями «оператор» та «постачальник послуг», провайдери масово виграють суди у Податкової.

Раніше Данило Гетманцев спростував чутки про масове закриття ФОПів через підвищення податків. Станом на 1 грудня в Україні діяли 2 млн 76 тис. ФОПів, з яких 272,9 тис. зареєструвалися у 2024 році. Кількість новостворених ФОПів у 2024 році переважає кількість закритих на 92 тис.

До слова, до правил вступу до «Клубу білого бізнесу» будуть внесені певні зміни, бо, за словами Гетманцева, практика показала, що деякі випадки не регулюються правилами, і це створює проблеми у роботі «клубу».