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Як підвищення військового збору вплинуло на надходження до бюджету? Дані Податкової

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Як підвищення військового збору вплинуло на надходження до бюджету? Дані Податкової
Найбільше надходжень військового збору надійшло з Києва
фото: depositphotos.com

Підвищення військового збору збільшило надходження від нього у 3,7 раза

За перший квартал 2025 року до бюджету надійшло 34,1 млрд грн військового збору. Це в 3,7 раза більше, ніж за аналогічний період торік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Державної податкової служби Руслана Кравченка.

У січні-березні 2024 року платники податків сплатили до бюджету майже 9,3 млрд грн.

Найбільші надходження у 2025 році зафіксовано від платників податків з:

  • Києва – 11,3 млрд грн,
  • Дніпропетровської області – 3,9 млрд грн,
  • Львівської області – 2,5 млрд грн,
  • Харківської області – 2,2 млрд грн.

Як відомо, військовий збір – це обов'язковий платіж, який тимчасово запровадили у 2014 році для фінансування потреб оборони України.

Зазначимо, 10 жовтня 2024 року Верховна Рада прийняла законопроєкт про підвищення податків №11416-д у другому читанні та в цілому як закон. Цим законом передбачено підвищення військового збору з зарплат громадян до 5%.

Згодом президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків.

Тим часом голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що підвищення податків збільшить надходження до державного бюджету на 30 млрд грн до кінця 2024 року.

До слова, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що жодних планів щодо фіскалізації та підвищення податків під час підготовки державного бюджету на 2026 рік не передбачено.

Марченко зазначив, що найближчий план – це підготовка бюджетної декларації на 2026, 2027, 2028 роки, яка включатиме різноманітні сценарії і, відповідно, реакцію уряду на ті або інші ризики фіскального характеру.

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Теги: податки Державна податкова служба

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