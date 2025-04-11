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Як митні тарифи Трампа вплинуть на економіку України: роз’яснення Гетманцева

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Як митні тарифи Трампа вплинуть на економіку України: роз’яснення Гетманцева
Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США
фото з відкритих джерел

Голова парламентського комітету з питань фінансів роз’яснив, чи є небезпечною для України нова митна політика адміністрації Трампа

Найпершим негативним наслідком запровадження США підвищених митних тарифів відносно експорту з України буде загальносвітове зростання цін. Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на Business Wisdom Summit 2025 «Дієві стратегії лідерів», передає «Главком».

«Треба розуміти, що мова йде не лише про рішення США, які мають фактично 20% частку в світовій економіці, але і про відповіді країн на ці рішення США. І це стосуватиметься всіх», – каже він.

Гетманцев наголосив, що не погоджується з твердженням, що буцімто торговельна війна створює нові можливості.

«Це завжди погано. Особливо якщо мова йде про торгівельні війни такого глобального масштабу», – каже він.

Нардеп зазначив, що обсяг експорту української продукції в США в 2024 році склав близько $869 млн. А сальдо торгівлі – від’ємне (на користь США) в об’ємі більше ніж $2 млрд. За його словами, в структурі українського експорта найбільше постраждає від запровадження мит експорт чавуну, бо 72% експорту українського чавуну – це експорт в США, або ж близько $383 млн. І ще $113 млн складає обсяг експорту українських труб, за результатами 2024 року.

«Рішення про запровадження 10% мита для України виглядає досить безглуздо. Але, я так розумію, це було зроблено щодо України «за компанію» з іншими країнами», – пояснює депутат.

Водночас Гетманцев пояснив, що на загальну структуру українського експорту нові мита не дуже вплинуть. – «Тут не буде катастрофи. Але точно уряду треба займатися питанням перерозподілу експорту на нові ринки двох основних видів товарів — чавуну і труб. А також — питанням державної допомоги нашим експортерам».

Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Тарифи набудуть чинності 9 квітня.

Україна теж потрапила до списку – для неї будуть встановлені 10% мита на експорт товарів до США. Щодо Китаю, то Трамп заявив, що КНР обкладається 34% митами на додаток до попередніх 20%. Росії серед країн, щодо яких запроваджені мита, немає. Представник Білого дому пояснював, що нові мита не поширюються на Білорусь, Кубу, РФ та КНДР, оскільки ці країни «вже перебувають під санкціями та змушені сплачувати значні тарифи».

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що іноземним урядам доведеться заплатити «багато грошей», щоб скасувати нові тарифи, які він назвав «ліками».

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Теги: Дональд Трамп США Україна Данило Гетманцев депутат експорт

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