Гетманцев спростував чутки про масове закриття ФОПів через підвищення податків

За словами нардепа, за останні два місяці кількість новостворених ФОПів збільшилась на 7 тис.

Станом на 1 грудня в Україні діяли 2 млн 76 тис. ФОПів, з яких 272,9 тис. зареєструвалися цьогоріч

Кількість новостворених ФОПів у 2024 році переважає кількість закритих на 92 тис. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, таким чином спростувавши інформацію про масове закриття ФОПів після закону про підвищення податків.

Як зазначив нардеп, станом на 1 грудня в Україні діяли 2 млн 76 тис. ФОПів, з яких 272,9 тис. зареєструвалися цьогоріч. За словами Гетманцева, порівняно з минулим роком така кількість зросла на 83,6 тис.

Крім того, за останні два місяці кількість новостворених ФОПів збільшилась на 7 тис., порівняно з припиненими – 47,7 тис. проти 40,7 тис.

«Зазначені цифри не свідчать ані про економічне зростання, ані про падіння кількості підприємців. Адже, на жаль, інститут єдиного податку став інструментом не розвитку підприємництва, а ухилення від оподаткування великого і середнього бізнесу», – каже Гетманцев.

Як повідомлялося, в Україні з початку року припинили свою діяльність 254 288 фізосіб-підприємців. Після підписання президентом закону про підвищення податків закрилися 22,5 тис.ФОПів. Так, деякі підприємці вважають нові податки несправедливими.

Зазначалося, що найбільше закриттів відбулося в березні – 28 690, однак сплески активності спостерігалися також наприкінці звітних періодів. Це пояснюється бажанням підприємців уникнути зайвих податкових зобов’язань та спростити бухгалтерську звітність.

Як відомо, 28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків. Однак закон набув чинності 1 грудня, а не 29 листопада, як передбачалося.