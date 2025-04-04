Глава Податкової розповів, скільки грошей заборгували державі мобілізовані ФОПи

Підприємці можуть бути звільнені від сплати податків, якщо подадуть заяву протягом 10 днів після демобілізації

Торік в Україні налічувалося понад 259 тис. фізичних осіб-підприємців

Понад 3 тис. мобілізованих фізичних осіб-підприємців (ФОП) мають податковий борг на майже 30 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Державної податкової служби Руслана Кравченка.

Як зазначив очільник Податкової, підприємці можуть бути звільнені від сплати податків, якщо подадуть заяву за місцем податкової реєстрації протягом 10 днів після демобілізації. Однак вкластися в такий термін украй важко.

За словами Кравченка, Державна податкова служба запроваджує заходи для врегулювання податкових питань мобілізованих ФОП та ветеранів. Зокрема, уже напрацьовуються пропозиції щодо змін у законодавстві.

Крім того, у регіонах будуть створені робочі групи, які надаватимуть консультації.

Нагадаємо, у 2024 році в Україні налічувалося понад 259 тис. фізичних осіб-підприємців (ФОП), які сплачують єдиний податок і мають найманих працівників. Загалом вони забезпечили роботою 673 тис.

Як повідомлялося, у 2024 українці закрили рекордну за п'ять років кількість ФОПів – майже 210 тис. Приріст закритих ФОПів склав понад 32% у порівнянні з 2023 роком. Це найвищий показник закриттів за останні п'ять років. Найбільше закривали ФОПи у секторі роздрібної торгівлі та ІТ.

До слова, у січні 2025 року в Україні зареєстрували 21,4 тис. нових фізичних осіб-підприємців (ФОП), тоді як припинили діяльність рекордні 59,4 тис. Це спричинило найбільший розрив між відкриттями та закриттями ФОПів за останній рік, а чистий відтік підприємців склав 38 тис.