Як оподатковуватимуться продавці на онлайн-платформах: деталі законопроєкту

Доходи фізичних осіб від продажу товарів або надання послуг через цифрові платформи будуть оподатковуватись ПДФО за ставками 5% або 18% та військовим збором

Законопроєкт передбачає оподаткування доходів фізичних осіб, отриманих від продажу товарів або надання послуг через онлайн-платформи

В Україні може з'явитися 10% податок на доходи від продажу товарів і надання послуг через онлайн-платформи, такі як OLX, Rozetka, Prom та інші. Відповідний законопроєкт ухвалив уряд 29 квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство фінансів України.

Що відомо про законопроєкт?

Уряд схвалив проєкт закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи». Він передбачає оподаткування доходів фізичних осіб, отриманих від продажу товарів або надання послуг через онлайн-платформи.

Що передбачається:

Запровадження податку 5% на доходи фізичних осіб (ПДФО) плюс 5% військового збору. Тобто 10% з доходу, отриманого через цифрові платформи.

Оператори цифрових платформ будуть визначені податковими агентами. Вони автоматично стягуватимуть податки з продавців при виплаті доходу.

Податок розповсюджуватиметься на продаж товарів, надання послуг, оренду нерухомості та транспортних засобів, особисті послуги.

Продавцем вважатиметься особа, яка здійснила хоча б одну операцію за звітний період, за яку отримала дохід.

Якщо протягом календарного року здійснено не більше трьох продажів товарів через платформу на загальну суму, яка не перевищує еквівалент €2 тис. євро, фізична особа має право не відкривати поточний рахунок в банку для здійснення звітної діяльності, а використовувати існуючі поточні рахунки в банку, відкриті для власних потреб.

Платформи будуть зобов’язані передавати до Державної податкової служби інформацію про продавців та їхні доходи.

Які онлайн-платформи підлягатимуть оподаткуванню?

Згідно з порівняльною таблицею до законопроєкту, оприлюдненою заступником голови Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ярославом Железняком, податковими агентами визначено операторів цифрових платформ.

Вони будуть автоматично утримувати податки з користувачів, які заробляють на продажі товарів або наданні послуг через онлайн-платформи. Вимога стосуватиметься як українських, так і іноземних цифрових платформ, якщо доходи через них отримують резиденти України.

Види діяльності, які будуть оподатковуватися:

надання в оренду нерухомого майна, у тому числі житлової та нежитлової нерухомості, а також будь-якого іншого нерухомого майна та місць для паркування;

продаж товарів;

надання в оренду транспортних засобів;

надання особистих послуг.

В Україні таку діяльність здійснюють маркетплейси Rozetka, Prom, Olx, платформи нерухомості, до прикладу ЛУН, сервіси онлайн-таксі Bolt, Uklon тощо.

Яку інформацію мають врахувати продавці на онлайн-платформах?

Член Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики з фракції Ніна Южаніна прокоментувала законопроєкт. За її словами, доходи фізичних осіб від продажу товарів або надання послуг через цифрові платформи будуть оподатковуватись ПДФО за ставками 5% або 18% та військовим збором.

Южаніна наголосила, що право на оподаткування доходів за ставкою ПДФО 5% (плюс 5% військового збору) матиме платник податку-резидент, який відповідає таким вимогам:

має щонайменше один поточний рахунок, відкритий спеціально для цілей здійснення звітної діяльності та надав банку згоду на розкриття банком інформації, що містить банківську таємницю;

здійснює розрахунки з використанням такого рахунку;

не є самозайнятою особою;

не використовує працю найманих осіб;

обсяг доходу, отриманий платником податку протягом календарного року, не перевищує 834 розмірів мінімальної заробітної плати (близько 6,7 мільйонів гривень станом на 01.01.2025);

не здійснює продаж підакцизних товарів.

«Отже, з перших трьох продажів вживаних речей на Olx утримають 10%, а вже з четвертої, якщо фізична особа не відкриє спеціальний рахунок та не погодиться на розкриття банківської таємниці, – 23% (18% ПДФО та 5% військового збору)», – пояснила нардепка.

Однак, як зазначила Южаніна, уряд не передбачив ніякого «неоподатковуваного мінімуму».

На початку квітня голова Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев заявив, що законопроєкт Мінфіну про оподаткування доходів, отриманих з цифрових платформ враховуватиме інтереси громадян, що користуються цифровими платформами для продажу своїх речей.

«Можу запевнити, що у будь-якому випадку, Комітет не пропустить законопроект без неоподаткованого мінімуму для людей, що продають власні вживані речі. Оподаткування має бути справедливим», – зазначав Данило Гетьманцев.

Нагадаємо, що жодних планів щодо фіскалізації та підвищення податків під час підготовки державного бюджету на 2026 рік не передбачено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра фінансів Сергія Марченка.

Законопроєкт розроблено з метою:

запровадження в Україні міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи;

гармонізації податкового законодавства з європейськими стандартами;

виконання одного з ключових структурних маяків (№ 23) оновленого Меморандуму з МВФ про економічну та фінансову політику за підсумками;

сьомого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) з Україною. Мета цього маяка – посилити стійкість фінансового сектору України;

прозорості доходів, отриманих через цифрові платформи, та боротьба з тіньовою економікою.

До слова, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк розповіла, що Державна податкова служба активно відстежує можливих ухилянтів від сплати податків за онлайн-продажі, зокрема через соцмережі, маркетплейси та телеграм-канали.