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Клуб білого бізнесу. У рай Податкової пустили 8 тисяч компаній (список)

Війна і бізнес
Віталій Тараненко glavcom.ua
Клуб білого бізнесу. У рай Податкової пустили 8 тисяч компаній (список)
колаж: glavcom.ua

Хто потрапив на «Територію високого рівня податкової довіри» і що йому за це тепер буде

Середина листопада 2024-го. Президент Володимир Зеленський перед парламентом презентує План внутрішньої стійкості України. Документ складається з десяти напрямків, серед яких є згадка про нову економічну політику. Якщо коротко, її суть полягає у зменшенні податкового тиску на бізнес та перехід на партнерські відносини.

«Сприятливість українській юрисдикції, залучення інвестицій невіддільні від захищеності кожного білого бізнесу в Україні», – зазначив керманич країни.

У Державній податковій службі відразу взялися до справи: зверстали список із 8255 компаній та приватних підприємців із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Повний перелік сумлінних платників податків потрапив у розпорядження «Главкома». Це так званий Клуб білого бізнесу. Його члени,  з одного боку, отримали суттєві переваги у сервісі податкової служби, а з іншого – мають відчути послаблення фіскального тиску. Плюс своєрідний «клубний» бонус, обіцяний законодавцем – можливість бронювати від мобілізації чверть військовозобов’язаних працівників. Однак тут вже є «але». Про нього – нижче.

«Податкові канікули» і особистий помічник

Власне, ідея подружити податківців та відповідальних бізнесменів народилася у Верховній Раді. Група нардепів на чолі з керівником комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим розробила законопроєкт №11084, який у червні цього року став законом. Фактично ініціатива є продовженням співпраці України та Міжнародного валютного фонду щодо підвищення ефективності податкової системи.

Отже, платники податків з «Клубу білого бізнесу» отримують переваги:

  • мораторій на документальні перевірки, крім деяких видів (наприклад, якщо підприємець самостійно попросив податківців його перевірити);
  • скорочення термінів камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування – п’ять днів;індивідуальні податкові консультації протягом п’ять календарних днів;
  • платник податків на свій запит у п’ятиденний строк має право отримати відомості про наявну у контролюючого органу податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики у діяльності платника податків, а також консультацію щодо усунення таких ризиків.

«Фішкою» закону є закріплення за кожним представником «білого» бізнесу особистого комплаєнс-менеджера. Ідеться про податкового консультанта, який буде готовий надати допомогу підприємцю чи компанії, у тому числі у режимі відеоконференції.

«Минулого тижня зателефонували з податкової служби і повідомили, що я потрапив до якогось переліку. І якщо буде потрібна допомога, порадили звертатися до особистого менеджера», – ділиться з «Главкомом» підприємець із Дніпропетровщини Дмитро Чорновол. Співбесідник видання зізнався, що раніше не чув про Клуб білого бізнесу. Однак зауважив: сам працює «по-білому», сплачує всі податки. Дмитро Чорновол займається медичною практикою, облаштував два кабінети з надання первинної медичної допомоги в Дніпропетровській області. У нього 16 працівників.

Руслан Сокол, голова агрокомпанії «Сокіл», що веде бізнес на Київщині, також отримав вітальний дзвінок з Податкової. Топменеджер зізнається, що розмова з його фіскальним менеджером не лише порадувала, а й дещо розчарувала: «Я був здивований, що у числі «білих» я не побачив своїх колег, які ведуть такий же бізнес у нашому регіоні. Вважав, що усі відповідально ставляться до сплати податків, адже це праця не лише на перемогу, але й на майбутнє нації».

Поталанило потрапити до зразкового списку податкової і видавцю, власнику і директору видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га» Івану Малковичу. За його словами, книговидавництвом займається з 1992 року, неодноразово отримував відзнаки від податкової служби.

«На електронну скриньку видавництва надійшло повідомлення від податківців про внесення видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га» до числа платників з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Ми щасливі», – ділиться Малкович з «Главкомом».

На уточнююче запитання, чи відомо йому про можливість бронювати від мобілізації своїх працівників, Іван Малкович реагує з подивом: «Ухти! Це хороша новина».

Дійсно, законодавець передбачив можливість автоматичного бронювання від мобілізації для «білого» бізнесу. Щоб запрацювала вказана норма, Кабмін мав би внести зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану (урядова постанова від 27 січня 2023 року № 76 зі змінами).

Верховна Рада ухвалила закон, яким рекомендовано Кабміну дозволити автоматичне бронювання від мобілізації для «білого» бізнесу, однак уряд досі не вніс відповідні зміни
Верховна Рада ухвалила закон, яким рекомендовано Кабміну дозволити автоматичне бронювання від мобілізації для «білого» бізнесу, однак уряд досі не вніс відповідні зміни
витяг із закону

Однак до цього часу жодної реакції з боку урядовців... Тобто обіцяний бонус залишився фактично на папері.

Хто білий?

Кілька слів про критерії відбору бізнесу до «білого списку» податкової служби. Отже, на певні послаблення від держави можуть розраховувати юридичні особи та фізичні особи-підприємці, у яких (зауважимо, що це лише частина вимог):

  • податковий борг та/або заборгованість з інших платежів, контроль за стягненням яких покладено на контролюючі органи, не перевищує три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тис. грн) та з дня їх виникнення минуло не більше 30 днів;
  • відсутня заборгованості (недоїмка, штраф, пеня) із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
  • відсутні щодо платника податку податкові повідомлення-рішення про порушення граничних строків розрахунків за операціями з експорту та/або імпорту товарів протягом останніх 12 місяців;
  • відсутня розпочата процедура припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця;
  • відсутні зв’язки з країною-агресоркою, а також не застосовані санкції до платника податків та/або його засновників (учасників), кінцевих бенефіціарних власників.

Що стосується системи оподаткування, то в Клуб білого бізнесу входять: юридичні особи, що перебувають на загальній системі оподаткування; резиденти «Дія Сіті»; юридичні особи, які перебувають на спрощеній системі оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи; юридичні особи зі спрощеної системи оподаткування та є платниками єдиного податку четвертої групи; фізичні особи-підприємці, які на загальній системі оподаткування; фізичні особи-підприємці, які перебувають на спрощеній системі оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи.

Від Коломойського – до «Кварталу 95»

Станом на грудень 2024 року до «білого» списку податківців потрапило 8255 фірм і підприємців. У розрізі областей картина така: найбільше підприємств, які на короткій нозі з податковою, зосереджено у столиці – 1830. У п’ятірці лідерів також Івано-Франківська (933 юрособи і ФОПів), Дніпропетровська (793), Львівська (612) і Київська (587) області. 

Водночас найменше «білого» бізнесу, за версією податкової служби, у прифронтових Херсонській (9 фірм) і Донецькій (44) областях.

У переліку податківців чільне місце займає середній і дрібний бізнеси. Щоправда, є тут і компанії, які належать до найпотужніших фінансово-промислових груп. Пальму першості за кількістю своїх представників (35 підприємств) у списку «білих» утримує «Агропросперіс» американців Джорджа Рора і Моріса Табасініка. Корпорація спеціалізується на виробництві та експорті агропродукції. Земельний банк в обробітку близько 300 тис. га. Основним інвестором є американська транснаціональна інвестиційна група NCH Capital (Нью-Йорк, США).

SCM Group
Рінат Ахметов
Клуб білого бізнесу. У рай Податкової пустили 8 тисяч компаній (список) фото 1
EastOne
Віктор Пінчук
Клуб білого бізнесу. У рай Податкової пустили 8 тисяч компаній (список) фото 2
Ferrexpo
Костянтин Жеваго
Клуб білого бізнесу. У рай Податкової пустили 8 тисяч компаній (список) фото 3
«Приват»
Ігор Коломойський
Геннадій Боголюбов
Клуб білого бізнесу. У рай Податкової пустили 8 тисяч компаній (список) фото 4
«Епіцентр К»
Олександр Герега
Галина Герега
Клуб білого бізнесу. У рай Податкової пустили 8 тисяч компаній (список) фото 5
«Рошен»
Петро Порошенко
Клуб білого бізнесу. У рай Податкової пустили 8 тисяч компаній (список) фото 6
DCH
Олександр Ярославський
Клуб білого бізнесу. У рай Податкової пустили 8 тисяч компаній (список) фото 7
«Миронівський хлібопродукт»
Юрій Косюк
Клуб білого бізнесу. У рай Податкової пустили 8 тисяч компаній (список) фото 8
ТАС
Сергій Тігіпко
Клуб білого бізнесу. У рай Податкової пустили 8 тисяч компаній (список) фото 9
Burisma Group
Микола Злочевський
Клуб білого бізнесу. У рай Податкової пустили 8 тисяч компаній (список) фото 10
«АТБ-Маркет»
Геннадій Буткевич
Клуб білого бізнесу. У рай Податкової пустили 8 тисяч компаній (список) фото 11
«Кернел»
Андрій Веревський
Клуб білого бізнесу. У рай Податкової пустили 8 тисяч компаній (список) фото 12
Cascade
Віталій Хомутинник
Клуб білого бізнесу. У рай Податкової пустили 8 тисяч компаній (список) фото 13
«Нібулон»
Андрій Вадатурський
Клуб білого бізнесу. У рай Податкової пустили 8 тисяч компаній (список) фото 14
Group DF
Дмитро Фірташ
Клуб білого бізнесу. У рай Податкової пустили 8 тисяч компаній (список) фото 15
УІГ
Віталій Антонов
Клуб білого бізнесу. У рай Податкової пустили 8 тисяч компаній (список) фото 16
«Укрзалізниця»
держава
Клуб білого бізнесу. У рай Податкової пустили 8 тисяч компаній (список) фото 17
Клуб білого бізнесу. У рай Податкової пустили 8 тисяч компаній (список) фото 18
UkrLandFarming
Олег Бахматюк
Клуб білого бізнесу. У рай Податкової пустили 8 тисяч компаній (список) фото 19
«Альтком»
Олександр Тисленко
Клуб білого бізнесу. У рай Податкової пустили 8 тисяч компаній (список) фото 20
«Енергетичний стандарт»
Костянтин Григоришин
Клуб білого бізнесу. У рай Податкової пустили 8 тисяч компаній (список) фото 21
«Континіум»
Степан Івахів
Світлана Івахів
Сергій Лагур
Клуб білого бізнесу. У рай Податкової пустили 8 тисяч компаній (список) фото 22
VS Energy
росіянин Євген Гінер
росіянин Михайло Воєводін
росіянин Олександр Бабаков
Клуб білого бізнесу. У рай Податкової пустили 8 тисяч компаній (список) фото 23
Fozzy Group
Володимир Костельман
Клуб білого бізнесу. У рай Податкової пустили 8 тисяч компаній (список) фото 24
«Конті»
Борис Колесніков
Клуб білого бізнесу. У рай Податкової пустили 8 тисяч компаній (список) фото 25
Cargill
Cargill Incorporated (США)
Клуб білого бізнесу. У рай Податкової пустили 8 тисяч компаній (список) фото 26
«Укравто»
Таріел Васадзе
Клуб білого бізнесу. У рай Податкової пустили 8 тисяч компаній (список) фото 27
UFuture
Василь Хмельницький
Клуб білого бізнесу. У рай Податкової пустили 8 тисяч компаній (список) фото 28
«Агропросперіс»
громадяниy США Джордж Рор
громадяниy Моріс Табасінік
Клуб білого бізнесу. У рай Податкової пустили 8 тисяч компаній (список) фото 29
«Касіопея» («Фуршет»)
Ігор Баленко
Клуб білого бізнесу. У рай Податкової пустили 8 тисяч компаній (список) фото 30
ВТ Invest («Новус»)
громадяни Литви Раймондас Туменас, Марина Познякова та Рузгіене Агне
Клуб білого бізнесу. У рай Податкової пустили 8 тисяч компаній (список) фото 31
«Астарта»
Віктор Іванчик
Клуб білого бізнесу. У рай Податкової пустили 8 тисяч компаній (список) фото 32
ПБГ «Ковальська»
Олександр Пилипенко
Сергій Пилипенко
Клуб білого бізнесу. У рай Податкової пустили 8 тисяч компаній (список) фото 33
«Західнадрасервіс»
Зіновій Козицький
Клуб білого бізнесу. У рай Податкової пустили 8 тисяч компаній (список) фото 34
KLO
Олександр Кац, Ігор Чернявський та Вячеслав Стешенко
Клуб білого бізнесу. У рай Податкової пустили 8 тисяч компаній (список) фото 35

Агропромисловий холдинг «Астарта», якою володіє засновник і гендиректор Віктор Іванчик, має у Клубі 25 компаній. Земельний банк холдингу – понад 230 тис. га.

Близько десяти компаній у зразковому списку податківців мають Віктор Пінчук (EastOne), Рінат Ахметов (SCM Group), Ігор Коломойський (з вересня 2023 року олігарх сидить у слідчому ізоляторі СБУ) і Геннадій Боголюбов (у червні 2024-го за чужим паспортом виїхав з України, наразі його оголошено у розшук) («Приват»), Петро ПорошенкоРошен»).

Доволі неочікувано було зустріти у «білому» списку фірму «Еско-Північ», яка контролюється Burisma Group ексміністра екології та природних ресурсів часів Януковича Миколи Злочевського. У 2023 році антикоруційний суд заочно визнав його винним в організації дачі $6 млн хабаря за закриття кримінального провадження. Сам Злочевський брав участь у судових засіданнях із... Кіпру. Згідно з вироком, експолітик заплатить 68 тис. грн штрафу, а також на момент ухвалення рішення перерахував «донат» на 500 млн грн на підтримку української армії.

Ще замиготіло у цьому списку ПП «Форватор.», яким володіє матір підсанкційного олігарха Марія Фірташ. Саму ж Group DF досі очолює Дмитро Фірташ, який  з березня 2014 року перебуває у столиці Австрії через справу ФБР проти нього. У нього підписка про невиїзд та заставою у 125 млн євро. Навесні 2014 року бізнесмена заарештували у Відні за запитом США. У грудні 2024 року стало відомо, що австрійський суд ухвалив рішення, згідно з яким Фірташ не може бути екстрадований до Сполучених Штатів у межах тривалого судового процесу, пов’язаного зі звинуваченнями у корупції. 

Також у Клубі білого бізнесу вибороло місце ТОВ «Квартал 95» – дітище президента Володимира Зеленського. Нині компанія, за даними аналітичної системи YouControl, записана на експершого помічника Зеленського Сергія Шефіра і бізнесмена Тімура Міндіча, пов’язаного з групою «Приват» Коломойського-Боголюбова.

До речі, за 2023 рік чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «Квартал 95» склав 89,6 млн грн (у 2022 році – 76,4 млн грн).

Натомість низка відомих компаній, які регулярно фігурують у бізнес-рейтингах українського Forbes, до Клубу білих не потрапили. Наприклад, мережа бюджетних магазинів «Аврора» (ТОВ «Вигідна покупка») або Onur Group Ukraine  – один із флагманів «Великого будівництва» у довоєнний період, або група компаній Vitagro – володіє нардеп Сергій Лабазюк, який проходить обвинуваченим у корупційному злочині. 

Однак список улюбленців Податкової служби буде змінюватися. Адже він щоквартально оновлюватиметься. У цілому, ця система адміністрування діятиме до припинення або скасування воєнного стану в Україні. Так прописано у законі, підписаному президентом. Вже завтра, 19 грудня на сайті Податкової служби України з'явиться повний перелік представників «білого» бізнесу. Доступ для перегляду буде вільним.

Віталій Тараненко, «Главком»

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Теги: Іван Малкович Петро Порошенко Квартал 95 бізнес податки президент Forbes Державна податкова служба Геннадій Боголюбов Віктор Пінчук Володимир Зеленський Кабмін Рошен держава Ігор Коломойський Рінат Ахметов законопроєкт Дмитро Фірташ

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