Підвищення податків. Міністр фінансів розповів про плани уряду

Найближчий план Мінфіну – це підготовка бюджетної декларації на 2026-2028 роки

Жодних планів щодо фіскалізації та підвищення податків під час підготовки державного бюджету на 2026 рік не передбачено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра фінансів Сергія Марченка під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Ніяких планів щодо фіскалізації ми не плануємо, підняття податків не передбачаємо, і все буде здійснено в умовах, передбачених чинним законодавством», – пояснив він..

Марченко зазначив, що найближчий план – це підготовка бюджетної декларації на 2026, 2027, 2028 роки, яка включатиме різноманітні сценарії і, відповідно, реакцію уряду на ті або інші ризики фіскального характеру.

За словами міністра, цього року Мінфін реагує на ті ризики, які вже матеріалізувалися, і має відповідь на ці питання.

«Щодо фінансування на 2026 рік. Це не є якимось секретом Полішинеля, і зараз ми активно працюємо над тим, щоб ми мали відповіді на будь-які варіанти розвитку подій. Будь-які варіанти розвитку подій передбачають реакцію як воєнного стану, так і реакцію післявоєнного стану», – розповів Марченко.

Глава Мінфіну додав, що відомство готує зараз відповідні пропозиції.

«Наступного тижня у нас будуть активні консультації з міністрами фінансів наших країн-партнерів, з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, де ми окреслимо наші ризики, застереження і покажемо, що ситуація потребує додаткової підтримки, над якою ми активно будемо працювати з прем'єр-міністром», – зазначає він.

Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що до кінця 2025 року в Україні не планують переглядати наявну податкову базу.

До слова, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк розповіла, що Державна податкова служба активно відстежує можливих ухилянтів від сплати податків за онлайн-продажі, зокрема через соцмережі, маркетплейси та телеграм-канали.