Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Підвищення податків. Міністр фінансів розповів про плани уряду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Підвищення податків. Міністр фінансів розповів про плани уряду
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що наразі немає планів щодо підвищення податків в Україні
фото: mof.gov.ua/Міністерство фінансів

Найближчий план Мінфіну – це підготовка бюджетної декларації на 2026-2028 роки

Жодних планів щодо фіскалізації та підвищення податків під час підготовки державного бюджету на 2026 рік не передбачено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра фінансів Сергія Марченка під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Ніяких планів щодо фіскалізації ми не плануємо, підняття податків не передбачаємо, і все буде здійснено в умовах, передбачених чинним законодавством», – пояснив він..

Марченко зазначив, що найближчий план – це підготовка бюджетної декларації на 2026, 2027, 2028 роки, яка включатиме різноманітні сценарії і, відповідно, реакцію уряду на ті або інші ризики фіскального характеру.

За словами міністра, цього року Мінфін реагує на ті ризики, які вже матеріалізувалися, і має відповідь на ці питання.

«Щодо фінансування на 2026 рік. Це не є якимось секретом Полішинеля, і зараз ми активно працюємо над тим, щоб ми мали відповіді на будь-які варіанти розвитку подій. Будь-які варіанти розвитку подій передбачають реакцію як воєнного стану, так і реакцію післявоєнного стану», – розповів Марченко.

Глава Мінфіну додав, що відомство готує зараз відповідні пропозиції.

«Наступного тижня у нас будуть активні консультації з міністрами фінансів наших країн-партнерів, з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, де ми окреслимо наші ризики, застереження і покажемо, що ситуація потребує додаткової підтримки, над якою ми активно будемо працювати з прем'єр-міністром», – зазначає він.

Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що до кінця 2025 року в Україні не планують переглядати наявну податкову базу.

До слова, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк розповіла, що Державна податкова служба активно відстежує можливих ухилянтів від сплати податків за онлайн-продажі, зокрема через соцмережі, маркетплейси та телеграм-канали.

Читайте також:

Теги: Мінфін Сергій Марченко податки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Венеція не втрачає нагоди заробити на туристах
Венеція повертає туристичний податок: скільки доведеться платити мандрівникам
Сьогодні, 09:10
Нардепка: Джерелами інформації для податкової можуть бути відкриті дані – наприклад, якщо хтось продає щось у великих обсягах, через соцмережі, телеграм-канали, маркет-плейси
Нардепка пояснила, як держава виявляє «ухилянтів» від сплати податків за онлайн-продажі
15 квiтня, 12:35
Мінфін стверджує, що всі виплати військовим здійснюються вчасно та у повному обсязі
Мінфін спростував заяву про брак коштів на виплати захисникам
8 квiтня, 12:12
Податкова пояснила, чи штрафує за продаж речей на Promua чи в соцмережах
Чи загрожує штраф за продаж своїх речей на інтернет-платформах? Відповідь податкової
8 квiтня, 07:15
Підприємці можуть бути звільнені від сплати податків, якщо подадуть заяву протягом 10 днів після демобілізації
Глава Податкової розповів, скільки грошей заборгували державі мобілізовані ФОПи
4 квiтня, 16:54
У Києві вже з 24 березня почали відключати опалення
Перерахунок пенсії, ціни на цигарки, завершення опалювального сезону: що зміниться з 1 квітня
1 квiтня, 02:06
За словами міністра фінансів, припинення безмитної торгівлі з ЄС може серйозно вдарити по економіці України
Україна попередила про наслідки припинення вільної торгівлі з ЄС
25 березня, 13:31
Виручені кошти від такої акції власники закладу передадуть у програму Червоного Хреста Ukraine Crisis Appeal
Австралійське кафе запровадило «податок» на напої із США, щоб допомогти Україні
21 березня, 09:31
Дослідники з Імперського коледжу Лондона тестували останню модель штучного інтелекту Google
Штучний інтелект за два дні вирішив проблему, над якою вчені думали 10 років
18 березня, 18:08

Економіка

Понад 200 багі для ЗСУ виготовили зі сталі «Сталевого фронту» Ахметова
Понад 200 багі для ЗСУ виготовили зі сталі «Сталевого фронту» Ахметова
Підвищення податків. Міністр фінансів розповів про плани уряду
Підвищення податків. Міністр фінансів розповів про плани уряду
Уряд оприлюднив меморандум про копалини, який підписали із США
Уряд оприлюднив меморандум про копалини, який підписали із США
Нацбанк залишив облікову ставку без змін
Нацбанк залишив облікову ставку без змін
Борги на балансуючому ринку і відсутність доступу до фінансування стримують економічний бум в енергетиці – Кудрицький
Борги на балансуючому ринку і відсутність доступу до фінансування стримують економічний бум в енергетиці – Кудрицький
Операційний директор «Метінвесту» назвав головні проблеми української металургії
Операційний директор «Метінвесту» назвав головні проблеми української металургії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
204K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 квітня 2025
47K
Страсна п’ятниця: прикмети, традиції й суворі заборони
21K
Соратник Тимошенко запитав у штучного інтелекту, коли українці жили найкраще
20K
Китай завдав нафтового удару по США, обравши іншого партнера
11K
Кінець домінування Google на Android? Японія ухвалила важливе рішення проти IT-гіганта

Новини

В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
Сьогодні, 03:49
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:44
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
Вчора, 15:33
В Україні повітряна тривога тривала 21 хвилину
Вчора, 14:04
Російське місто Шуя під атакою дронів
Вчора, 04:18

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua